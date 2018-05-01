Курганцы вышли на улицу и потребовали «Достойную зарплату!»

В столице Зауралья завершились первомайская демонстрация и митинг, организованные региональной Федерацией профсоюзов.

Две колонны прошли по улицам Гоголя и Ленина и соединились на центральной площади Кургана для митинга, который открыл Председатель Федерации профсоюзов Зауралья Владимир Андрейченко

— Первое мая для всех нас остается символом дружбы, справедливости. Это праздник человека труда, который строит экономику страны и региона, развивает социальную сферу по всем направлениям. Уважаемые зауральцы, я искренне всем вам желаю, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оплачен. Мира, добра, благополучия!, — сказал в выступлении руководитель региона.

В завершении митинга участники приняли резолюция, в которой потребовали за «Достойный труд — достойную зарплату!»

Фото пресс-службы Губернатора Курганской области