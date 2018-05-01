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Курганцы вышли на улицу и потребовали «Достойную зарплату!»
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Курганцы вышли на улицу и потребовали «Достойную зарплату!» 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В столице Зауралья завершились первомайская демонстрация и митинг, организованные региональной Федерацией профсоюзов.
Две колонны прошли по улицам Гоголя и Ленина и соединились на центральной площади Кургана для митинга, который открыл Председатель Федерации профсоюзов Зауралья Владимир Андрейченко.
Среди выступавших был Губернатор Курганской области Алексей Кокорин, который поздравил зауральцев с праздником весны и труда:
— Первое мая для всех нас остается символом дружбы, справедливости. Это праздник человека труда, который строит экономику страны и региона, развивает социальную сферу по всем направлениям. Уважаемые зауральцы, я искренне всем вам желаю, чтобы ваш труд всегда был востребован и по достоинству оплачен. Мира, добра, благополучия!, — сказал в выступлении руководитель региона.
В завершении митинга участники приняли резолюция, в которой потребовали за «Достойный труд — достойную зарплату!»
Фото пресс-службы Губернатора Курганской области
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