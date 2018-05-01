Ответственные за выборы президента в Крыму подпадут под санкции Евросоюза

Об этом на свой странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк . Россияне, участвовашие в проведении президентских выборов в марте этого года, могут лишиться своих зарубежных активов, если таковые имеются. Помимо прочего, попавшие под санкции граждане, не смогут получить визы в страны Европейского союза . По всей вероятности заградительные меры будут утверждены уже к середине мая.

По словам журналиста, пятеро россиян добавлены в санкционный список «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины

»Они будут добавлены в список санкций, который уже содержит 150 человек и 38 организаций», — отметил Рикард Йозвяк.

Кто именно подпадает под санкции, пока не уточняется.