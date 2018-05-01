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Ответственные за выборы президента в Крыму подпадут под санкции Евросоюза
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Ответственные за выборы президента в Крыму подпадут под санкции Евросоюза 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Об этом на свой странице в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк. Россияне, участвовашие в проведении президентских выборов в марте этого года, могут лишиться своих зарубежных активов, если таковые имеются. Помимо прочего, попавшие под санкции граждане, не смогут получить визы в страны Европейского союза. По всей вероятности заградительные меры будут утверждены уже к середине мая.
По словам журналиста, пятеро россиян добавлены в санкционный список «за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
»Они будут добавлены в список санкций, который уже содержит 150 человек и 38 организаций», — отметил Рикард Йозвяк.
Кто именно подпадает под санкции, пока не уточняется.
Меж тем, президент Украины Петр Порошенко вчера, 30 апреля, сделал важное заявление — в Донбассе начинается военная операция.
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