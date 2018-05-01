Трагедия в Бабьем Яру: что там произошло в осенью 1941 года

Трагедия в Бабьем Яру стала одним из символов Холокоста. Именно после нее начались массовые казни евреев. За несколько лет немецкой оккупации на небольшом участке земли длиной в два с половиной километра было расстреляно, по некоторым данным, от 70 до 120 тысяч человек. Большинство из них были евреями.

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В Европе фашисты долгое время замалчивали факты уничтожения евреев. Последних свозили в лагеря, расположенные в отдалении от крупных городов. Население убеждали в том, что это — всего лишь высылка. Однако многие догадывались, что происходит, и помогали евреям скрыться. В Бабьем Яру ситуация была иной.

Практически все еврейское население Киева расстреляли за несколько недель 1941 года. 27 сентября в газетах был напечатан приказ: евреи должны собраться на улице Мельника в назначенное время. Не явившимся угрожали расстрелом. Незадолго до этого в Киеве прозвучали взрывы — 24 сентября сработали мины, оставленные Красной Армией. Оккупационные власти воспользовались паникой — по городу поползли слухи, что «виноваты жиды».

После этого были арестованы влиятельные раввины. Их заставили объявить своей пастве, что всех «переправят в безопасные места». 29 сентября еврейское население города, явившееся на улицу Мельника, было подвергнуто эсэсовцами унизительной процедуре. Людей раздевали и отбирали деньги и драгоценности. После этого их группами гнали на расстрел в Бабий Яр. [С-BLOCK]

В первые дни фашисты убили почти 34 тысячи евреев, в последующие — еще 17 тысяч. Многие историки, например Марк Солонин , пишут, что полное истребление киевских евреев в такой короткий срок было бы невозможно без коллаборационизма их сограждан. Людей выдавали их соседи, коллеги, знакомые. Иногда их шантажировали, вымогая ценности, а потом, уже получив желаемое, все равно сдавали гитлеровцам. К тому же укрывательство евреев каралось немцами смертной казнью.

Советское правительство, составляя руководство по эвакуации, также не включило туда пункт, предупреждающий об особой опасности, грозившей евреям. Поэтому многие до последнего момента не хотели покидать родные дома, надеясь, что есть возможность пережить оккупацию. Немцы все еще считались «культурной нацией», а к советской власти значительная часть населения Киева симпатии после нескольких лет репрессий не испытывала.

Уцелевшие

Евреи шли по проходам, ведущим к оврагу. Там полицейские заставляли их ложиться лицом вниз на тела убитых и стреляли им в затылок. Из-под груды трупов удалось выбраться только нескольким десяткам человек. Избежали отправки в Бабий Яр и того меньше — около десятка.

Очевидцы тех страшных событий рассказывали случаи спасения некоторых евреев. Например, один подросток выжил благодаря тому, что его соседка надела на него крестик. Этот крестик он показал немецкому солдату и, рыдая, сказал, что он не еврей, а украинец. Солдат приказал ему собирать деньги, разбросанные на земле, а потом ждать его. После расстрелов подростка посадили в машину, привезли в Киев и отпустили. Было и еще несколько подобных историй, когда жизнь евреям сохраняли их украинская фамилия в документах и чистый украинский язык.

Кому-то посчастливилось отдать детей стоявшим за оцеплением киевлянам. Наиболее совестливые немцы делали вид, что этого не замечают. Одной из молодых женщин с ребенком немецкий солдат из заслона прямо посоветовал бежать.

Русские, украинцы, цыгане

Расстрелы в Бабьем Яру продолжались еще несколько лет. Рядом был построен концлагерь, куда отправляли и военных, и мирных жителей. Заключенные должны были выкапывать тела жертв и сжигать их. Через два года после первого расстрела евреев, 29 сентября 1943 г., в лагере поднялся бунт. 18 человек смогли бежать. После войны они давали показания в Нюрнберге

В Бабьем Яру расправились и с футболистами киевского «Динамо», игравшими с немецкой командой в знаменитом «матче смерти». Убивали там представителей и других национальностей, например, ненавидимых фашистами караимов — цыган. Были расстреляны пять цыганских таборов.

Погибли в Яру и борцы за независимость Украины — 621 человек из организации украинских националистов. Солдат, партизан, всех, кто хоть как-то противостоял немцам, казнили там сотнями, сбрасывая в овраг.

После войны

После войны руководители расстрелов попали под трибунал. Пауль Блобель, начальник зондеркоманды, был повешен. Военный комендант Киева Курт Эберхарт покончил с собой в американском плену. (Начальник полиции Андрей Орлик был убит неизвестными еще в 1942 г.)

Сейчас в Бабьем Яру установлены памятники и памятные знаки. Разработан план строительства мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», который будет располагаться в Киеве.