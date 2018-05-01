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Родившая Рапунцель из «Дома-2» проговорилась об имени дочери
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Родившая Рапунцель из «Дома-2» проговорилась об имени дочери 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ольга Рапунцель, которая заставила всех поклонников «Дома-2» следить за своими отношениями с Дмитрием Дмитриенко, а затем за собственной беременностью, активно познает радость материнства и не забывает делиться впечатлениями с самой широкой публикой. Фанаты уверены, что девушка проговорилась о главной семейной тайне — имени новорожденной дочери.
Несмотря на то, что Ольга Рапунцель рожала в прямом эфире, она решила сохранить приватность своего ребенка. В частности, она до сих пор не показывает лицо ребенка и не говорит его имени. Однако поклонники уверены, что звезда «Дома-2» оставила им подсказку, прямо указывающую на то, как зовут девочку.
"Моя малышка, Любовь моя самая драгоценная моя девочка, ты мой смысл главный, я люблю тебя очень, будь самой счастливой 🙏❤️ ", — подписала она один из снимков с дочерью. Подписчики тут же обратили внимание на то, что слово «Любовь» написано с большой буквы. Это неспроста, решили они, и тут же вынесли вердикт, что дочь Ольги Рапунцель зовут Люба.
Самые наблюдательные успели отметить, что и муж Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитриенко пишет это слово с большой буквы. Для нас с Мамой ты самая лучшая малышка, самая красивая, самая смешная. Мы тебя очень любим 🙏🏻 наша Любовь 👶🏼❤️", — обратился он к ребенку со своей страницы в Instagram.
Тем временем звезда «Дома-2» сообщила, что ее дочери исполнился ровно один месяц. «Растет малышка наша 👼🌸💗Доченька ты моя гордость, ты моя награда 🙏😍Будь самой счастливой ангелочек мой, расти здоровенькой, крепенькой, самой красивой, самой умной, самой успешной 🥇на радость маме и папе 👨‍👩‍👧 », — написала она, сопроводив послание хэштегом #Любовьмоя.
Отметим, на прямые вопросы об имени дочери Ольга Рапунцель не отвечает. Она активно делится с подписчиками фотографиями ребенка, однако фанатам приходится довольствоваться ракурсами со спины или снимками маленьких ножек.
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