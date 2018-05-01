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Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Праздником Весны и Труда
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Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии с Праздником Весны и Труда 

ufa1.ru 53 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Теплое поздравление с Первомаем приготовил для жителей республики глава региона Рустэм Хамитов. В своем обращении, которое опубликовали на официальном сайте главы, руководитель Башкирии отметил, что традиция отмечать День Весны в нашей стране объединяет поколения и настраивает на дружную работу.
— Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником — Днём Весны и Труда! Целое столетие он отмечается во многих государствах, но в нашей стране — по-особому, объединяя разные поколения, создавая хороший настрой на созидание и дружную работу. Сегодня мы чествуем тех, кто учит, лечит, строит, пашет, занимается предпринимательством, трудится на производстве, вносит свой вклад в движение республики вперед. Неоценим вклад наших ветеранов, которые защищали страну на фронтах, а затем самоотверженным трудом поднимали её в послевоенные годы. На них должна равняться наша молодёжь, которая только вступает во взрослую жизнь, начинает отсчёт своей трудовой биографии. Пусть эти весенние дни наполнят нас радостью, дадут новый заряд бодрости и оптимизма, — сказал Рустэм Хамитов.
Глава Башкирии пожелал всем жителям региона здоровья, мира, тепла и успехов во всех добрых делах.
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