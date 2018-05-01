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Воробьев навестил заслуженного госдеятеля Валентина Месяца в Одинцовском районе
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Воробьев навестил заслуженного госдеятеля Валентина Месяца в Одинцовском районе 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил почетного гражданина Московской области Валентина Карповича Месяца и поздравил его с юбилеем. Сегодня ему исполнилось 90 лет.
Валентин Карпович Месяц — выдающийся советский государственный и партийный деятель. В 1953 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени
К. А. Тимирязева
по специальности «агроном». Всю жизнь Валентин Месяц развивал сельское хозяйство в Советском Союзе, в частности в Московской области. Здесь он проработал более 20 лет на ответственных руководящих партийных постах. Награжден орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Знамени и множеством других почетных званий.
«У вас 5 орденов Ленина, у меня у бабушки был один, пять — вообще нереально», — отметил Воробьев. Валентин Месяц рассказал, что 4 ордена Ленина он получил за подъем целины в Казахстане, а один — в России. Губернатор поздравил Валентина Карповича с почетным юбилеем цветами и памятным подарком, поблагодарил за его работу и вклад в развитие сельского хозяйства.
В ответ Валентин Месяц подарил Андрею Воробьеву книгу, которую написал он сам 10 лет назад, уже на пенсии. В книге заслуженный государственный деятель рассказал о том, как он и его коллеги поднимали отечественное сельское хозяйство.
Здесь все, что было сделано министерством, какой объем работы был проведен с наглядными убедительными фотографиями. Материал накапливался, когда я работал. Книга очень объемная получилась, писал полтора года
— Валентин Карпович Месяц.
Валентин Карпович имеет многочисленные награды, в том числе пять орденов Ленина, орден октябрьской революции и много других. Он так же занимался и научной деятельностью — автор более 300 публикаций, профессор, академик Международной общественной академии информационных процессов и технологий.
Ранее Андрей Воробьев поздравил жителей области с Праздником весны и труда. Глава региона пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.
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