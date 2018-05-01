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Турецким томатам открыли российские границы
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Турецким томатам открыли российские границы 

BFM.RU 1 час назад
Фото: new-retail.ru
В Россию с 1 мая разрешен ввоз томатов из Турции без ограничения по предприятиям. Поставки разрешены из мест производства, свободных от томатной моли, сообщает Россельхознадзор. Поставки будут осуществляться в пределах действующей квоты на ввоз томатов в объеме 50 тысяч тонн. С 1 ноября 2017 года в рамках квоты Турция поставила более 17 тысяч тонн томатов.
До недавнего времени право на ввоз томатов в Россию было у 20 турецких предприятий. Импорт томатов, других овощей и фруктов из Турции был запрещен с января 2016 года из-за инцидента с российским истребителем, который был сбит турецкой стороной.
До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тысяч тонн томатов в год.
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