Увлекательное 1 мая. Для тех, кто в городе

На майские праздники Москва традиционно пустеет. Кто-то уезжает на дачу, а кто-то — на отдых за границу. Однако для тех, кто все же решил остаться в городе, но не знает, чем занять себя, власти организовали необычные экскурсии по неизведанной Москве, передает корреспондент «МИР 24» Анна Парпура

Об этом здании не пишут в туристических проспектах, а зря. Оно могло бы стать любимым местом всех поклонников советского строя. Дом-коммуна на две тысячи мест.

Сегодня в этих коморках совсем другая обстановка. Их отдали под мастерские для студентов вузов. В 1930-х отсюда открывалась дорога в дивный новый мир, где общим было все: спальня, санузел, одежда. И даже слова «личные вещи» были под запретом.

«Люди ложились спать, и начиналось озонирование воздуха. Некий усыпляющий газ даже чуть-чуть пускали», — говорит экскурсовод.

В обычное время здание закрыто для экскурсий. Группы принимают только 1 мая в рамках Дней исторического и культурного наследия.

«Это супер, потому что Москву надо знать. Открываются такие места, в которые трудно попасть», — говорит участник экскурсии.

Дни исторического и культурного наследия проходят в столице уже в 18 раз. Когда-то это скромная двухдневная акция, а теперь — комплекс мероприятий, которые длятся более двух месяцев — с 18 апреля по 31 мая.

«Более 300 мероприятий. Будет открыто 65 объектов культурного наследия с закрытым в обычные дни режимом работы. 50 туристических маршрутов, 30 квестов. Для людей, ведущих активный образ жизни, беговые и велоэкскурсии», — говорит руководитель департамента культурного наследия города Алексей Емельянов

Кроме того, открытые уроки, квесты, мастер-классы и еще много чего.

В этом году организаторы придумали конкурс, в котором соревнуются достопримечательности города. Каждую неделю москвичи определяют лучшее место в разных категориях. Например, на прошлой неделе выбирали, какое место в столице больше подходит для размышлений, а на этой неделе — для романтических свиданий.

На все мероприятия вход бесплатный, но не свободный. Для участия нужно подать заявку на официальном сайте. Обычно в группе не более 30 человек. Вопреки ожиданиям, это не только молодежь. Оказалось, интернет-регистрация доступна и для старшего поколения.

«В интернете я записываюсь. Первый день было свободно, спокойно. А потом, когда люди узнали, нужно было быстро вводить свои данные», — говорит участница экскурсии Жанна.

Ведут экскурсии лучшие гиды столицы, которые даже прогулку по обычным московским улицам могут превратить в увлекательное путешествие.

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