Кто выиграет от войны России и США, погубив весь мир

В них нет нужды от этих сил. Они не защищают Соединенные Штаты . Последний раз, когда они делали это, так это в 1945-м. У Соединенных Штатов нет военных врагов. Ни у одного государства даже близко нет тех вооруженных сил, которые необходимы для вторжения в Америку. И, вероятнее всего, ни у одного из государств нет на это никакого желания. Для любых реальных потребностей Соединенным Штатам хватило бы пятой доли военного бюджета.

“Наши мальчики” — никакие не благородные воины, защищающие демократию, спасающие девиц и исправляющие все неправильное. Они, как и все солдаты, послушные и аморальные убийцы. Пилоты, бомбардирующие Ирак или Сирию , знают, что они убивают гражданское население. И им хоть бы хны. Если им прикажут бомбить Швейцарию , они и это сделают. Такова природа всех армий. Восхваление этой самой предосудительной профессии — просто инструмент стимулирования того стадного инстинкта, который мы часто называем патриотизмом.

Вооруженные силы США — наихудший из врагов Америки. Они наносят Соединенным Штатам огромный ущерб, не принося почти никакой выгоды. Начните с войны против Вьетнама , которая стоила огромных издержек и в денежном измерении, и в жизнях — наших и их — при нулевых выгодах. Ирак: высокие издержки, никаких выгод. Афганистан : высокие издержки, никаких выгод. Сирия: высокие издержки, никаких выгод.

Издержки в жизнях и деньгах не включают в себя ошеломляющие издержки на вооружения, которые ничего не делают для Америки или американцев. Верители вы, читатель, в то, что ваша безопасность повысится благодаря наличию F-35*? Дюжина авианосцев улучшат жизнь ваших детей? Сделает ли B-21, невероятно дорогой новый термоядерный бомбардировщик, ваши улицы безопаснее? Ну, тогда добавьте к этому утечку инженерных талантов, которые можно было бы лучше потратить на то, чтобы повысить экономическую конкурентоспособность Америки. У страны так много вопиющих нужд, она все больше отстает от Китая , но деньги и таланты направляются на военные цели.

Нам некуда деться от солдат. Вооруженные силы так глубоко внедрились в страну, что они почти стали страной. Америка — всего лишь механизм финансирования того, что неуклюже можно назвать военно-промышленно-разведывательно-медийно-израильским комплексом. Некоторые из его составляющих принадлежат вооруженным силам ( Агентство национальной безопасности ). Некоторые зависят от них (Lockheed-Martin). Некоторые используют всех остальных в своих целях ( Израиль ). Но вооруженные силы — это главная зараза, из которой проистекают все другие симптомы. Конгресс? Это — витрина, подкомитет кнессета. Или, как говорит Патрик О'Рурк**, «парламент шлюх». Заводы, рабочие места, контракты, города зависят от военных расходов. Если Вторую дивизию корпуса морской пехоты расформировали бы, то Джексонвилл в Северной Каролине высох бы и его сдуло бы ветром. Да и с десятками других городков произошло бы то же самое. Без военных расходов разрушилась бы экономика Калифорнии. Даже университеты зависят от финансирования военных исследований.

Вооруженные силы добились своей нынешней автономности постепенно и незаметно. Пентагон многое понял во Вьетнаме, но не о том, как воевать — этого он все еще не умеет делать хорошо, — а о том, как управляться со своим главным врагом, с общественностью. СМИ, которые дико критиковали войну против Вьетнама, сейчас находятся под жестким контролем владеющих ими корпораций. Поэтому мы и не видим фотографий тех ужасов, которые творят американские самолеты, бомбящие города. И хотя сведения о существовании таких феноменально дорогих вооружений, как B-21, не удалось до конца подавить, освещение этой темы столь мимолетно, что большинство американцев о ней даже и не слышали. Этому Комплекс научился на провале с F-35. Ну, и конечно, конгресс, тщательно подкупленный и стремящийся заполучить рабочие места в избирательных округах, не позволяет возникновения никакой серьезной оппозиции всему военному. Ни конгресс, ни СМИ не говорят о том, насколько военные расходы доминируют над экономикой, высасывая ресурсы из гражданского сектора и игнорируя его потребности.

А почему вооруженные силы не одерживают побед в войнах? Да потому, частично, что это не в интересах Пентагона и тех, кто кормится на этом. Благодаря войнам заключаются выгодные контракты на поставки любого рода товаров и оборудования. И победа, и поражение прикончат эту халяву. Например, война против Афганистана на протяжении почти двух десятилетий стала программой гарантированного обеспечения прав для оружейной отрасли при том, что ничего добиться не удалось, а бесчисленное количество крестьян было убито. Единственная цель, которая была достигнута, сохранение никому не нужной империи и перевод денег Комплексу.

Как же Комплекс избавил себя от гражданского контроля? Важной мерой в деле лишения общественности права по оказанию влияния была кастрация конституционного требования о том, что войны объявляются конгрессом. Вооруженные силы, таким образом, стали частной армией президента и тех, кто его контролирует. Затем появилась Целиком Добровольная Армия, которая покончила с неудобством призывать и калечить детей тех, кто имеет значение, предоставив возможность набивать мешки для трупов «презираемыми»*** из Мемфиса, района Аппалачских гор или из Мексики . Затем войны Америки стали воздушными войнами и, в конце концов, войнами беспилотников, что сократило потери до очень небольших величин. Общественность — и невежественная, и безучастная — уступила.

В то время, как я пишу, мы все ждем, чтобы увидеть, погрузит ли Трамп и те, кто стоит за ним, Америку еще глубже в войну на Ближнем Востоке и, возможно, ввергнет ее в войну против России . Если он сделает это, то мы на следующий день прочтем об этом в газетах. Война будет дорогостоящей, полной опасностей, и выгоду не извлечет никто, кроме оружейной отрасли и Израиля.

Несмотря на удушающее присутствие в экономике, вооруженные силы держатся от Америки в отдалении. Даже это служит интересам Комплекса, еще больше отвлекая общественность от того, что её делом не является. В дни всеобщего призыва виды вооруженных сил и рода войск были всем близко и хорошо знакомы. Молодые люди из большинства социальных классов носили форму и рассказывали о своем опыте, как бы печален он ни был. Но только не сейчас. Карьерные военные всегда-то якшались, в основном, со своими — так это происходит в среде полицейских. Сейчас же изоляция обрела почти герметические свойства. Вы можете провести годы в Вашингтоне или Нью-Йорке и ни разу не встретить полковника. Военное общество с его авторитарностью, с его единообразными формами и с его единообразно-государственническим мировоззрением несовместимо с гражданским обществом. Для культурных и утонченных карьерные военные кажутся слишком просто мыслящими и… ну, странными.

Сложите все это и вы увидите, что гражданские не имеют никакого — абсолютно никакого — влияния на Комплекс. Он автономен и неподконтролен. Если Комплекс захочет войны с Россией или Китаем — будет у нас война с Россией или Китаем. Спросите людей что они предпочтут: военно-морскую базу в Катаре — а большинство ничего не слышало ни о базе, ни о стране — или пристойное здравоохранение. А потом спросите у них, что у них уже есть.

Вооруженные силы разрушают Америку, и нет ничего — совершенно ничего, — что вы могли бы с этим поделать.

Более того, Комплекс руководит внешней политикой и ведет ее в таком направлении, которое никак не выгодно ни Америке, ни американцам. Возьмите, например, надуманную ярость против России. С какой стати и чего ради это-то? Россия не представляет никакой опасности для Америки или для кого бы то ни было еще. Комплекс формирует внешнюю политику в своих собственных интересах, но не в наших.

Поднимающаяся Азия бросает вызов военной империи Америки. Поток прилива идет против Комплекса. Северная Корея одним только взглядом свысока осадила Вашингтон и стала ядерной державой. Крым бесповоротно вернулся в Россию. То же самое делает и Восточная Украина. Иран получил себе соглашение и становится частью миропорядка. В Южно-Китайском море Китай игнорирует США, которые когда-то были верховным владыкой на всех морях. Война против Афганистана идет почти три десятилетия, а война в Сирии, кажется, уже провалена.

Да и другие вещи складываются для Империи плохо. Доллар — как резервная валюта — в осаде. Китай растет экономически, быстро продвигается в технологическом отношении и — что, вне всякого сомнения, до чертиков пугает Вашингтон — пытается интегрировать Азию и Европу в громадный экономический блок. Комплекс бьет в барабаны войны в то время, как его пальцы ослабляют хватку на коллективной глотке мира.

Вашингтон отчаянно нуждается в том, чтобы остановить свертывание американского могущества, остановить эрозию доллара, блокировать экономическую интеграцию Евразии и Латинской Америки, не дать России миролюбиво торговать с Европой. Вашингтон сделает все, что угодно, лишь бы удержать свою хватку. Все его войны на далеких диких землях не имеют никакого значения ни для Америки, ни для американцев. Все они ведутся только ради этой цели — удержать свою хватку. Милитаризованная Америка угрожает России, угрожает Китаю, угрожает Ирану, угрожает Северной Корее, угрожает Венесуэле , расширяет НАТО и так далее, и тому подобное.

Америку взяли в заложники.

Автор: Фред Рид — характеризует себя как «клавиатурный наемник». Недавно к своим характеристикам добавил «ушедший на пенсию новостной хорёк» и «социопат по совместительству». Работал в штате таких СМИ, как Army Times, The Washingtonian, Soldier of Fortune, Federal Computer Week, и The Washington Times . Проживает в Мексике со своей женой и тремя приблудившимися собаками.

Copyright © Fred Reed.

Публикуется с разрешения автора.

*Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения.

**Американский политический сатирик и журналист.