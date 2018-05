Кто выиграет от войны России и США, погубив весь мир 

А почему вооруженные силы не одерживают побед в войнах? Да потому, частично, что это не в интересах Пентагона и тех, кто кормится на этом. Благодаря войнам заключаются выгодные контракты на поставки любого рода товаров и оборудования. И победа, и поражение прикончат эту халяву. Например, война против Афганистана на протяжении почти двух десятилетий стала программой гарантированного обеспечения прав для оружейной отрасли при том, что ничего добиться не удалось, а бесчисленное количество крестьян было убито. Единственная цель, которая была достигнута, сохранение никому не нужной империи и перевод денег Комплексу.

Сложите все это и вы увидите, что гражданские не имеют никакого — абсолютно никакого — влияния на Комплекс. Он автономен и неподконтролен. Если Комплекс захочет войны с Россией или Китаем — будет у нас война с Россией или Китаем. Спросите людей что они предпочтут: военно-морскую базу в Катаре — а большинство ничего не слышало ни о базе, ни о стране — или пристойное здравоохранение. А потом спросите у них, что у них уже есть.

Вооруженные силы разрушают Америку, и нет ничего — совершенно ничего, — что вы могли бы с этим поделать.

Более того, Комплекс руководит внешней политикой и ведет ее в таком направлении, которое никак не выгодно ни Америке, ни американцам. Возьмите, например, надуманную ярость против России. С какой стати и чего ради это-то? Россия не представляет никакой опасности для Америки или для кого бы то ни было еще. Комплекс формирует внешнюю политику в своих собственных интересах, но не в наших.

Да и другие вещи складываются для Империи плохо. Доллар — как резервная валюта — в осаде. Китай растет экономически, быстро продвигается в технологическом отношении и — что, вне всякого сомнения, до чертиков пугает Вашингтон — пытается интегрировать Азию и Европу в громадный экономический блок. Комплекс бьет в барабаны войны в то время, как его пальцы ослабляют хватку на коллективной глотке мира.

Америку взяли в заложники.

Автор: Фред Рид — характеризует себя как «клавиатурный наемник». Недавно к своим характеристикам добавил «ушедший на пенсию новостной хорёк» и «социопат по совместительству». Работал в штате таких СМИ, как Army Times, The Washingtonian, Soldier of Fortune, Federal Computer Week, и The Washington Times . Проживает в Мексике со своей женой и тремя приблудившимися собаками.