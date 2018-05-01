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Поздравление главы Нижегородской области Глеба Никитина с Праздником Весны и Труда
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Поздравление главы Нижегородской области Глеба Никитина с Праздником Весны и Труда 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Уважаемые нижегородцы!
Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Как бы ни менялось с годами название праздника Первомая, для всех нас он символизирует радость от созидательного труда, весеннее обновление природы, надежды на лучшее.
В любой семье, в каждом коллективе с этим днём связаны добрые традиции, атмосфера добра и душевного тепла.
Первомай — это праздник всех тех, кто своим трудом создает будущее, благополучие своей семьи, города, всей нашей страны. Нижегородцам всегда были присущи трудолюбие, мастерство и профессионализм, упорство и целеустремленность, активность и энтузиазм. И в какой бы сфере деятельности ни трудились жители области, каждый из нас ежедневно своим трудом и старанием вносит вклад в развитие нашего региона. Только объединив усилия, мы сможем повысить уровень жизни и благосостояние, сделать нашу область и страну по-настоящему сильными и процветающими.
Примите мои самые сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, неизменных успехов и новых достижений! Искренне желаю всем в праздничные дни отличного настроения, улыбок, радости и благополучия!
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