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В Калужской области открылась Вахта Памяти
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В Калужской области открылась Вахта Памяти 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Более 300 поисковиков примут участие в раскопках, которые будут проводиться на местах боев Великой Отечественной войны в Ульяновском районе в рамках межрегиональной Вахты Памяти. Торжественное открытие Вахты Памяти, которая проводится при поддержке Российского военно-исторического общества, состоялось 30 апреля в поселке Заречье Ульяновского района. В пресс-службе РВИО напомнили, что поисковые работы в Калужской области проводятся в течение тридцати лет. За это время поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тысяч погибших защитников Отечества, установлены имена более пяти тысяч бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.
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