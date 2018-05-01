В Калужской области открылась Вахта Памяти 

Более 300 поисковиков примут участие в раскопках, которые будут проводиться на местах боев Великой Отечественной войны в Ульяновском районе в рамках межрегиональной Вахты Памяти. Торжественное открытие Вахты Памяти, которая проводится при поддержке Российского военно-исторического общества, состоялось 30 апреля в поселке Заречье Ульяновского района. В пресс-службе РВИО напомнили, что поисковые работы в Калужской области проводятся в течение тридцати лет. За это время поисковиками обнаружены и захоронены останки более 40 тысяч погибших защитников Отечества, установлены имена более пяти тысяч бойцов и командиров Красной Армии, многие из которых ранее числились без вести пропавшими.