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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда
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Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда и пожелал им здоровья, благополучия и счастья, сообщает РИАМО.
"Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие друзья! Поздравляю с Праздником весны и труда! Для многих поколений Первомай был и остается символом радости, оптимизма и весеннего обновления. Этот день объединяет людей разных профессий, всех, кто увлечен своим делом, выполняет его честно и ответственно", — отметил Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что Московская область — стратегический регион с большим экономическим, научным, промышленным потенциалом. Все, чем Подмосковье гордится сегодня, — результат добросовестной работы жителей, людей активных и целеустремленных.
"Вместе мы делаем Подмосковье сильнее, лучше, современнее", — добавил Воробьев.
Он пожелал жителям Московской области и их близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви и мира.
Первое мая отмечается во многих странах и территориях мира в эту дату или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться более чем в 440 местах на территории Московской области.
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