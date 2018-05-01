Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда

"Уважаемые жители Подмосковья! Дорогие друзья! Поздравляю с Праздником весны и труда! Для многих поколений Первомай был и остается символом радости, оптимизма и весеннего обновления. Этот день объединяет людей разных профессий, всех, кто увлечен своим делом, выполняет его честно и ответственно", — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что Московская область — стратегический регион с большим экономическим, научным, промышленным потенциалом. Все, чем Подмосковье гордится сегодня, — результат добросовестной работы жителей, людей активных и целеустремленных.

"Вместе мы делаем Подмосковье сильнее, лучше, современнее", — добавил Воробьев.

Он пожелал жителям Московской области и их близким крепкого здоровья, благополучия, счастья, любви и мира.

Первое мая отмечается во многих странах и территориях мира в эту дату или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться более чем в 440 местах на территории Московской области.