Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с 1 Мая и пожелал им здоровья, добрых перемен и новых достижений.

«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с 1 Мая — Праздником весны и труда! Желаю крепкого здоровья, мира, добрых перемен и новых достижений на благо Московской области и всей России !» — написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».

Первое мая отмечается во многих странах и территориях мира в эту дату или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться более чем в 440 местах на территории Московской области.