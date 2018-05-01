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Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда
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Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Праздником весны и труда 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с 1 Мая и пожелал им здоровья, добрых перемен и новых достижений.
«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с 1 Мая — Праздником весны и труда! Желаю крепкого здоровья, мира, добрых перемен и новых достижений на благо Московской области и всей России!» — написал Брынцалов в соцсети «ВКонтакте».
Первое мая отмечается во многих странах и территориях мира в эту дату или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда.
Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Весны и труда, а также ко Дню Победы, будут проводиться более чем в 440 местах на территории Московской области.
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