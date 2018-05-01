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Царская охота: водка, коньяк и темная жидкость признаны контрафактом
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Царская охота: водка, коньяк и темная жидкость признаны контрафактом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Щучанском и Сафакулевском районах Курганской области пресечена торговля контрафактным алкоголем.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Курганской области, в территориальный отдел Управления в Щучанском, Шумихинском, Альменевском, Сафакулевском районах поступили материалы проверок МО МВД России «Щучанский» по факту хранения в магазинах населенных пунктов Щучанского и Сафакулевского районов контрафактной алкогольной продукции.
Водка «Царская охота», «Башкирское золото», «Финская серебро», «Застолье», «Родник Сибири»; коньяки «Кизляр» и «Хеннесси», а также пластиковые бутылки с темной жидкостью с надписью «Cortel» предназначались для реализации гражданам, хотя на них отсутствовала требуемая законом маркировка.
Продукция была обнаружена в магазинах: «Лавка» ИП Бегун А. С. (с. Пивкино, ул. Ленина, 33а); «Белый Яр» ИП Горькавой Л. Б. (с. Белоярское, ул. Ленина, 77); «Люкс вода» ИП Иванова Н. В., (г. Щучье, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 А); «Диана» ИП Юсупова А. М., (с. Сулюклино, ул. 60 лет Октября, 2б).
В отношении предпринимателей территориальным отделом Управления Роспотребнадзора составлены протоколы об административной ответственности по ч. 4 статьи 15.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях — Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны.
Материалы были направлены на рассмотрение в мировой суд Щучанского района. Решениями суда все предпринимателя привлечены к административной ответственности.
На предпринимателей наложены штрафы на общую сумму 40 100 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
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