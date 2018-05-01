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Власти США обнародовали список членов делегации на предстоящих торговых консультациях с Китаем
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Власти США обнародовали список членов делегации на предстоящих торговых консультациях с Китаем 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 1 мая /Синьхуа/ — Американская администрация в понедельник обнародовала список членов делегации, которая отправится в Китай для торговых консультаций.
В заявлении Белого дома сообщается, что торговые консультации начнутся 3 мая. В состав делегации вошли министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, помощник президента по экономической политике Лоуренс Кудлоу, глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро и заместитель помощника президента по вопросам международной экономики Эверетт Эйссенстат.
С. Мнучин на днях в интервью американским СМИ заявил, что делегация США планирует обсудить с китайской стороной вопросы об интеллектуальной собственности, совместных предприятиях и торговом дисбалансе. Он выразил «осторожный оптимизм» в отношении предстоящих консультаций.
Недавно США обнародовали перечень китайских товаров, в отношении которых предлагается ввести пошлины на сумму 50 млрд долларов, после чего рассмотреть возможность увеличения этого показателя еще на 100 млрд долларов. Ученые из разных стран считают, что такие шаги США нарушают принципы и дух Всемирной торговой организации /ВТО/ и подрывают глобальную многостороннюю торговую систему. —0—
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