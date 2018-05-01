Власти США обнародовали список членов делегации на предстоящих торговых консультациях с Китаем

Вашингтон, 1 мая / Синьхуа / — Американская администрация в понедельник обнародовала список членов делегации, которая отправится в Китай для торговых консультаций.

В заявлении Белого дома сообщается, что торговые консультации начнутся 3 мая. В состав делегации вошли министр финансов Стивен Мнучин , министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, помощник президента по экономической политике Лоуренс Кудлоу , глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро и заместитель помощника президента по вопросам международной экономики Эверетт Эйссенстат.

С. Мнучин на днях в интервью американским СМИ заявил, что делегация США планирует обсудить с китайской стороной вопросы об интеллектуальной собственности, совместных предприятиях и торговом дисбалансе. Он выразил «осторожный оптимизм» в отношении предстоящих консультаций.