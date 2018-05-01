Омичей приглашают проголосовать за лучшие фото

В этом году « Аргументы и Факты » отмечают своё 40-летие. Как известно читателям нашей газеты, долгие годы символом «АиФ» была собака — симпатичная белая болонка.

Сегодня болонок встретишь нечасто, поэтому мы предложили нашим читателям прислать фотографии со своими любимцами любой породы и даже вовсе беспородных. В течение месяца мы собирали фотографии, теперь в течение двух недель все могут проголосовать за лучшее, по их мнению, фото на нашем сайте. В июне мы наградим троих победителей, которые получат термопот, тостер и 5 кг сахара.

Редакция обращает внимание участников: голосование должно быть честным, в случае обнаружения «накрутки» мы оставляем за собой право снять участника с голосования.