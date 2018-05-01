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65 гектаров возле ГК «Ак Йорт» в Уфе собираются застроить
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65 гектаров возле ГК «Ак Йорт» в Уфе собираются застроить 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Власти Уфы разрешили ООО «Олимпик Парк» разрабатывать проект планировки и межевания территории ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до границы территории ГК «Ак Йорт» в Советском и Октябрьском районах, незанятой городскими лесами. Ориентировочная площадь работ 65 гектаров, сообщает пресс-служба мэрии города.
Заказчику необходимо подготовить соответствующую документацию и предоставить материалы для публичных слушаний.
Отмечено, что право застройки конкретными объектами территории, предоставляется гражданам и юридическим лицам путем проведения соответствующих торгов.
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