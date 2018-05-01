65 гектаров возле ГК «Ак Йорт» в Уфе собираются застроить

Власти Уфы разрешили ООО «Олимпик Парк» разрабатывать проект планировки и межевания территории ограниченной улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфа и до границы территории ГК «Ак Йорт» в Советском и Октябрьском районах, незанятой городскими лесами. Ориентировочная площадь работ 65 гектаров, сообщает пресс-служба мэрии города.

Заказчику необходимо подготовить соответствующую документацию и предоставить материалы для публичных слушаний.

Отмечено, что право застройки конкретными объектами территории, предоставляется гражданам и юридическим лицам путем проведения соответствующих торгов.