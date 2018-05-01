Глава Омской области предложил повышать зарплату каждое 1 мая

Омске прошло празднование дня Весны и Труда. Во время своего выступления Александр Бурков обратился к работодателям.

«Работающий человек должен чувствовать себя защищенным. Самое ценное в каждой стране — люди труда. От того, как живут люди труда, зависит настоящее и будущее государства, нашего региона. Нам в этом плане предстоит еще очень многое сделать. И профсоюзы должны помогать убеждать работодателей стремиться к постоянному росту заработной платы», — заявил глава региона.

Инициативу омского правительства вызвался поддержать председатель федерации региональных профсоюзов Сергей Моисеенко . Он отметил важность принятия закона о социальном партнерстве, который подписал Александр Бурков ранее.

«Теперь есть возможность действовать и распространять усилия на все промышленные предприятия, включая те, которые не входят в ассоциацию работодателей. Это очень важный вопрос, позволяющий расширить нашу работу, и мы будем следить за исполнением принимаемых решений», — подчеркнул Моисеенко.