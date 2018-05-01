Курганцы через суд восстанавливают трудовые права. Обед — святое!

В советское время считалось, что 8-ми часовой рабочий день — это достижение социализма, утвержденное согласно Декрету Совета Народных Комиссаров от 11 ноября 1917 года. На самом деле, Закон о 8-ми часовом рабочем дне и 2-х часовом обеденном перерыве для служащих, был принят еще в 1906 году, с большими трудностями этот Законопроект был одобрен депутатами Государственной Думы , но не все остались им довольны.

В Обязательном Постановлении Курганской Городской Думы для жителей города Кургана , основанном на Законе «Об обеспечении нормального отдыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах» от 15 ноября 1906 года указывалось следующее:

Упорядочивалось время открытия и закрытия торговых, промышленных предприятий и контор, парикмахерских, фотографий, типографий, аптек и других заведений, устанавливался общий для всех служащих 8-ми часовой рабочий день и 2-х часовой обеденный перерыв, ограничивался труд детей и подростков:

Мясные лавки теперь должны были работать с 4 часов утра до 11 часов дня и с 5 до 8 часов вечера — в летнее время (с 1 до 5 часов — лавки оставались закрытыми) и с 7 часов утра до 5 часов вечера — зимой. Летним временем считался период с 1 апреля по 1 октября. Зимним — с 1 октября по 1 апреля. В праздничные дни — торговля не производилась совсем. Перерыв на 2 часа на обед служащим устанавливался без закрытия лавок.

Для колбасных и булочных — с 7 часов утра до 7 часов вечера, летом и зимой. В праздничные дни торговля в булочных и колбасных могла производиться с 7 до 9 часов утра и с 4 до 6 часов вечера в особых витринах самими хозяевами, без привлечения служащих.

Приказчикам предоставлялось право заканчивать свои занятия в 6 часов вечера. В праздничные дни вышеуказанные магазины и лавки должны были быть закрыты. Для служащих на обед устанавливалось время — 2 часа, без закрытия лавок.

Для торговли из магазинов (мануфактурных, галантерейных, готового платья, швейных машин, часов, аптекарских лавок, скобяных, железных, кожевенных, москательных и складов леса, с/х машин и орудий — с 7 часов утра до 6 часов вечера — летом и с 8 часов утра до 6 часов вечера — зимой. По праздничным дням торговля не производилась.

Дом иностранных монополий. Курган. н. ХХ в.

Для казенных винных лавок — с 8 часов утра до 6 часов вечера — летом и зимой. На обед служащим определялось — 2 часа, при чем лавки в это время закрывались. В праздничные дни торговля не производилась.

Для заведений трактирного промысла: гостиниц — с 11 часов утра до 1 часа ночи в будние дни летом и зимой. В праздники — с 12 часов дня до 1 часа ночи. Труд служащих не должен был превышать 8 часов в будни и 5 часов в праздники.

Гостиницы, трактиры, пивные лавки с распивочной продажей должны были быть полностью закрыты: в 1-й день Рождества, накануне его — в сочельник, в пятницу и субботу страстной недели, в первый день Пасхи, в воскресенье на Масленице и в Троицын день.

Занятия служащих в конторах определялось в 7 часов без перерыва, включая сюда время на заключение вспомогательных книг и проверку кассы. Для составления годовых отчетов назначались добавочные часы, число которых не должно было превышать 48 в год. В праздники конторы должны были быть закрыты.

Для транспортных контор устанавливалось время открытия — в 8 часов утра и закрытия в 5 часов вечера летом и зимой, с 2-х часовым перерывом для служащих на обед. Труд конторщика не должен был превышать 7 часов в сутки. В праздники конторы должны были быть закрыты.

Служащие почтово-телеграфной конторы. Курган. н. ХХ в.

Для фотографий устанавливалось время — с 9 часов утра до 4 часов дня — в будние дни и с 11 часов утра до 4 часов дня — в праздники. Служащие в фотографиях освобождались от работы: 3 дня Рождества, в сочельник перед Рождеством, в первые 3 дня Пасхи и в субботу на страстной неделе. Самим же хозяевам предоставлялось право открывать фотографии для публики и в эти дни. Для кассиров, занимавшихся получением и выдачей денег устанавливалось время с 7 часов утра до 6 часов вечера. Обеденное время — 2 часа.

Служащие обоего пола, не достигшие 17-летнего возраста, не зависимо от обеденного времени, должны были освобождаться от занятий в будни — с 4 до 7 часов вечера для посещения школы.

Праздничных, нерабочих дней было достаточно много, вот, что писала газета «Курганский вестник»:

«Торговля, а также занятия служащих, связанных с торгово — промышленной деятельностью не производятся в следующие дни:

Все воскресные дни.

Двунадесятые праздники: Благовещение — 25 марта, Рождество Христово — 25 декабря, Сретение — 2 февраля, Богоявление — 6 января, Преображение — 6 августа, Вход Господень в Иерусалим , Вознесение, Сошествие Святого Духа (Троица), Рождество Богородицы — 8 сентября, Введение во Храм — 21 ноября, Успение Богородицы — 15 августа и Воздвижение Креста — 14 сентября.

Первый день Нового года (1 января)

19 февраля — День освобождения крестьян от крепостной зависимости

Первые четыре дня Пасхи

14 Мая (День Коронования Их Императорских Величеств)

Духов День (второй день Троицы)

29 июня (Петров День)

20 июля (Ильин День)

1 октября (Покров)

6 декабря

26 и 27 декабря

Работники Торгового Дома И. И. Дерягин и сыновья. 1902 г.

Закон был принят, но служащие, видимо, далеко не все были осведомлены о его существовании. И только в 1912 — 1913 годах начинают случаться прецеденты, подобные тем, которые произошли в Петербурге в 1913 году. В газете «Курганский вестник» появилась заметка, в которой говорилось:

«26 ноября 1913 года столичным Мировым судьей было принципиально решено дело по иску приказчика Калиничева к владельцу большого магазина Карелину. Основанием для иска стало то, что Карелин самовольно сократил, установленный законом от 15 ноября 1906 года 2-х часовой перерыв для принятия пищи до 20-ти минутного. Суд согласился со всеми доводами и соображениями, и иск Калиничева удовлетворил. Карелин должен выплатить своему работнику 50 рублей 43 копейки». Далее газета сообщала: «Вышеизложенное дело представляет большой интерес в том отношении, что создает прецедент для таких исков на будущее время, и эти иски могут послужить хорошим оружием для приказчиков в защиту своих прав, в случае нарушения хозяевами „Обязательного Постановления о нормальном отдыхе“.

В этом же году Общество взаимопомощи курганских приказчиков обратилось в Курганскую городскую Думу с предложением ввести должности участковых попечителей по наблюдению за правильным исполнением „Обязательных Постановлений о нормальном отдыхе служащих“ в торгово-промышленных предприятиях Кургана. Участковое попечительство планировалось ввести на основании Закона от 15 ноября 1906 года „О нормальном отдыхе торговых служащих“.

С этого момента в Правление Общества взаимопомощи приказчиков, в Городскую Думу стали поступать анонимные письма о нарушениях „Обязательного Постановления о нормальном отдыхе“. Видимо, нарушений Закона было слишком много, потому что Правление Общества было вынуждено довести до всеобщего сведения, что анонимных писем оно рассматривать не будет, но фамилии подписавшихся в письмах, будет хранить в тайне.

Таким образом, можно сказать, что права трудящихся на 8-ми часовой рабочий день, 2-х часовой обеденный перерыв, получение пенсий, начали законодательно утверждаться еще до установления советской власти, но под воздействием революционных событий 1905 года.

Всех с Праздником Весны и Труда!