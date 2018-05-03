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Сергей Цивилев: «Бессмертный полк» в репетициях не нуждается
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Сергей Цивилев: «Бессмертный полк» в репетициях не нуждается 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
Сергей Цивилев запретил кемеровским властям проводить репетиции шествия «Бессмертного полка» 7 и 8 мая.
На своей странице Вконтакте глава региона сообщил, что «с удивлением узнал о том, что 7 и 8 мая Кемерово состоится репетиция шествия „Бессмертного полка“. Полностью поддерживаю справедливое возмущение людей по этому поводу. „Бесмертный полк“ — это истинно народная акция, которая живёт искренним и свободным желанием людей в день великой Победы пройти по улицам вместе друг с другом и со своими родными, совершившими величайший подвиг в истории. Это человеческий и гражданский порыв, к которому неприменимо понятие фальши и административных рамок».
Также Сергей Цивилев сообщил, что «никаких „репетиций“ народного шествия в эти дни нет и быть не может». Ограничение движения связаны с тем, что все городские службы готовятся в усиленном режиме к массовым публичным мероприятиям, которые пройдут 9 мая в городе.
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