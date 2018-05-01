Югорчане выступят 1 мая за достойный труд

1 мая во всех регионах страны пройдут шествия и митинги, организованные Федерацией Независимых Профсоюзов России (ФНПР). Под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» граждане выступят за хорошие условия работы.

Как сообщает ugra-news, члены Нефтегазстройпрофсоюза также выступят на шествии, поддерживая северян. «Достойная заработная плата на Севере, принятие государственной стратегии развития Севера — вот объекты внимания профсоюза», — таковы требования трудящихся сообщает председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.

Как отмечает Александр Корчагин , председатель Нефтегазстройпрофсоюза России — крупнейшего производственного профсоюза страны, достойный труд — это не только деньги, но и условия в которых работает сотрудник. Кроме того, достойный труд — это отсутствие дискриминации по гендерному и возрастному признаку.

В связи с тем, что президент страны поставил задачу по созданию высококвалифицированных рабочих мест, Нефтегазстройпрофсоюз России примет активное участие в разработке профессиональных стандартов.