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Югорчане выступят 1 мая за достойный труд
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Югорчане выступят 1 мая за достойный труд 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
1 мая во всех регионах страны пройдут шествия и митинги, организованные Федерацией Независимых Профсоюзов России (ФНПР). Под девизом «За достойный труд, за справедливую социальную политику!» граждане выступят за хорошие условия работы.
Как сообщает ugra-news, члены Нефтегазстройпрофсоюза также выступят на шествии, поддерживая северян. «Достойная заработная плата на Севере, принятие государственной стратегии развития Севера — вот объекты внимания профсоюза», — таковы требования трудящихся сообщает председатель Нефтегазстройпрофсоюза России.
Как отмечает Александр Корчагин, председатель Нефтегазстройпрофсоюза России — крупнейшего производственного профсоюза страны, достойный труд — это не только деньги, но и условия в которых работает сотрудник. Кроме того, достойный труд — это отсутствие дискриминации по гендерному и возрастному признаку.
В связи с тем, что президент страны поставил задачу по созданию высококвалифицированных рабочих мест, Нефтегазстройпрофсоюз России примет активное участие в разработке профессиональных стандартов.
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