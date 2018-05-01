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Пса спасли из прутьев балкона гидравлическим разжимом
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Пса спасли из прутьев балкона гидравлическим разжимом 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Видео счастливого спасения незадачливого, хотя и породистого пса, опубликовано в группе «Спасатели МАСС» ВКонтакте.
Инцидент произошел в Ленинском районе Новосибирска. Оперативному дежурному службы МАСС позвонила женщина, просившая вызволить её породистую собаку, застрявшую на балконе между металлическими прутьями. Женщина уже нескольких часов пыталась вытащить пса самостоятельно, но у неё ничего не получилось.
Собака застряла так прочно, что спасателям пришлось отгибать прутья с помощью аварийно-спасательного инструмента — гидравлического разжима. Стаффордширский терьер был успешно извлечен, и передан хозяйке. Животное не пострадало, отделавшись легким испугом.
Не все происшествия с животными заканчиваются так благополучно. Например, 21 марта спасателям поступила просьба снять кота с верхушки березы на улице Пасечная, 1. Но там выяснилось, что кот забрался на слишком большую высоту, — 12-14 метров. Без специальной вышки достать животное было невозможно, в арсенале спасателей ее нет. Ветви дерева могли не выдержать вес взрослого человека, спасатели подниматься, и рисковать жизнью не стали.
Животных часто приходится спасать. Недавно, упавший в холодную лужу крохотный бельчонок едва не стал обедом для кошек и ворон, но звереныша вовремя подобрали добрые жители Новосибирска. Фотографии малыша, укутанного в махровое полотенце, разошлись по Сети. Выяснилось, что у бельчонка было переохлаждение, время от времени он чихал, ел неохотно, и больше спал, свернувшись в клубочек. Но спустя сутки состояние малыша стабилизировалась, и теперь его жизни ничто не угрожает. «Ребенок-бельчонок просто чудо!» — отреагировали пользователи соцсетей, умиляясь выложенным фотографиям.
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