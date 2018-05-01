Дмитрий Кобылкин: Пусть эта весна будет солнечной, счастливой и тёплой

Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин поздравил жителей с 1 мая — Праздником весны и труда.

«Первое мая — символ уважения к людям труда разных поколений, символ результативной работы на благо округа и страны.

Мы все знаем, что только общий добросовестный и созидательный труд является основой всех позитивных перемен. Уверен, что совместными усилиями мы сможем ускорить реализацию проектов в ямальской Арктике, сделать наши города и посёлки по-настоящему комфортными, а значит, укрепить социально-экономическое положение России

Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и исполнения светлых надежд. Пусть эта весна будет солнечной, счастливой и по-особенному тёплой, а труд не только укрепляет благополучие каждой семьи, но и приносит осознанную радость за вклад общее дело — в развитие Ямала и процветание России», — говорится в поздравлении главы региона.