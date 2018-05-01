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Дмитрий Кобылкин: Пусть эта весна будет солнечной, счастливой и тёплой
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Дмитрий Кобылкин: Пусть эта весна будет солнечной, счастливой и тёплой 

ИА Север-Пресс 43 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Глава арктического региона Дмитрий Кобылкин поздравил жителей с 1 мая — Праздником весны и труда.
«Первое мая — символ уважения к людям труда разных поколений, символ результативной работы на благо округа и страны.
Мы все знаем, что только общий добросовестный и созидательный труд является основой всех позитивных перемен. Уверен, что совместными усилиями мы сможем ускорить реализацию проектов в ямальской Арктике, сделать наши города и посёлки по-настоящему комфортными, а значит, укрепить социально-экономическое положение России.
Желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и исполнения светлых надежд. Пусть эта весна будет солнечной, счастливой и по-особенному тёплой, а труд не только укрепляет благополучие каждой семьи, но и приносит осознанную радость за вклад общее дело — в развитие Ямала и процветание России», — говорится в поздравлении главы региона.
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