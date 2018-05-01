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Сергей Ямкин поздравил ямальцев с Праздником весны и труда
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Сергей Ямкин поздравил ямальцев с Праздником весны и труда 

ИА Север-Пресс 42 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Ямкин поздравил жителей с Праздником весны и труда.
«Этот день символизирует обновление природы, стремление граждан мирным и созидательным трудом укреплять величие родной земли.
Трудолюбие всегда было характерной чертой жителей Ямала, а люди труда — главным его достоянием. Благодаря профессионализму и целеустремлённости, самоотверженному труду северян, округ продолжает динамично развиваться. Сегодня здесь реализуются крупнейшие государственные проекты, проводится политика по улучшению качества жизни ямальцев, закладывается основа дальнейшего процветания Арктического региона.
Дорогие земляки! Спасибо за ваш добросовестный труд и безграничную преданность избранному делу. Особая благодарность ветеранам за бесценный вклад в развитие ямальского Севера. Убеждён, что Первомай вновь наполнит нас особым чувством — заботой о малой родине, ещё больше сплотит и вдохновит на новые трудовые свершения и победы. Искренне желаю вам успехов в достижении поставленных целей, весеннего настроения, счастья, мира и добра! С праздником!», — говорится в поздравлении ямальского спикера.
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