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Наводим порядок и идём на митинг: Челябинск отмечает Первомай
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Наводим порядок и идём на митинг: Челябинск отмечает Первомай 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинск отмечает День Весны и Труда митингами, концертами и шествиями. 74.ru ведёт из центра города онлайн-репортаж о самых интересных первомайских событиях.
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