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Первомай в Тюмени: смотрим с высоты птичьего полета на праздничные шествия
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Первомай в Тюмени: смотрим с высоты птичьего полета на праздничные шествия 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Сегодня, 1 мая, тысячи тюменцев присоединились к первомайским демонстрациям. Предлагаем посмотреть, как это проходило с высоты птичьего полета. Сначала с площади 400-летия Тюмени начали свой путь колонны трудовых коллективов города. Тюменцы прошлись по улице Республики до Цветного бульвара. Там состоялся концерт с участием творческих коллективов города.
Спустя час с Технопарка стартовала колонна тюменских коммунистов. Их путь завершился на Центральной площади у памятника Ленину, где прошел традиционный митинг. Если вам не удалось побывать сегодня на празднике, то можете не волноваться. О том, как прошло первомайское шествие читайте в нашей онлайн-трансляции, а также оцените 20 лучших кадров Первомая в Тюмени.
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