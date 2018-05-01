Первомай в Тюмени: смотрим с высоты птичьего полета на праздничные шествия

Сегодня, 1 мая, тысячи тюменцев присоединились к первомайским демонстрациям. Предлагаем посмотреть, как это проходило с высоты птичьего полета. Сначала с площади 400-летия Тюмени начали свой путь колонны трудовых коллективов города. Тюменцы прошлись по улице Республики до Цветного бульвара. Там состоялся концерт с участием творческих коллективов города.

Спустя час с Технопарка стартовала колонна тюменских коммунистов. Их путь завершился на Центральной площади у памятника Ленину, где прошел традиционный митинг. Если вам не удалось побывать сегодня на празднике, то можете не волноваться. О том, как прошло первомайское шествие читайте в нашей онлайн-трансляции, а также оцените 20 лучших кадров Первомая в Тюмени.