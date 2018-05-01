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Первомай в прямом эфире: смотрим, как Екатеринбург отмечает День Весны и Труда
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Первомай в прямом эфире: смотрим, как Екатеринбург отмечает День Весны и Труда 

e1.ru 1 час назад
Екатеринбург сегодня с раннего утра отмечает Праздник Весны и Труда. В 9:35 от улицы Пушкина стартует колонна первомайской демонстрации. Затем на площади 1905 года пройдёт праздничный митинг. Мы ведём прямой эфир с праздника. Подключайтесь!
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