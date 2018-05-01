Алексей Шапошников поздравил москвичей с Первым мая

Председатель Мосгордумы пожелал москвичам позитивного настроения, крепкого здоровья, благополучия и успехов.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда.

— Первомай — это торжество весны и обновления, созидательной энергии и трудовых достижений, — отметил Алексей Шапошников. — 1 мая на традиционную демонстрацию выходят передовые коллективы нашего города и сотни тысяч москвичей, которые своей добросовестной ежедневной работой обеспечивают динамичное социально-экономическое развитие Москвы , делают наш город одним из самых успешных мегаполисов мира.

По словам Алексея Шапошникова, с каждым годом столица преображается, становясь не только современной, но и удобной для жизни горожан и привлекательной для миллионов туристов.

— И мы по праву гордимся результатами нашей совместной работы — москвичей, городских властей, профсоюзов и общественных организаций, — сказал председатель Мосгордумы.

Он пожелал горожанам позитивного настроения, крепкого здоровья, благополучия и успехов.

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