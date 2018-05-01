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А. Шапошников поздравил москвичей с Праздником весны и труда
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А. Шапошников поздравил москвичей с Праздником весны и труда 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге в Twitter.
«Друзья! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Радостного настроения, оптимизма и новых трудовых достижений!», — написал А. Шапошников.
Во многих странах мира 1 мая отмечают День международной солидарности трудящихся. В России этот день официально называется Праздником весны и труда, является государственным праздником и является выходным днем.
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