А. Шапошников поздравил москвичей с Праздником весны и труда

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников поздравил жителей столицы с Праздником весны и труда. Соответствующую запись он разместил в своем микроблоге в Twitter. «Друзья! Поздравляю вас с праздником Весны и Труда! Радостного настроения, оптимизма и новых трудовых достижений!», — написал А. Шапошников. Во многих странах мира 1 мая отмечают День международной солидарности трудящихся. В России этот день официально называется Праздником весны и труда, является государственным праздником и является выходным днем.