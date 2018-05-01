Ваши права. Какие выплаты положены работнику, если фирма — банкрот

В кризис банкротство компаний не редкость. Поэтому многих волнует вопрос, что происходит в этом случае с работниками.

Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 65) предприятие, которое признается в судебном порядке банкротом, подлежит ликвидации. Все сотрудники предприятия увольняются, включая и тех, кто относится к категории социально защищенных.

Но при этом банкротство предприятия не отменяет выплат работникам за их труд. Законодательство защищает работников, гарантируя им право на выходное пособие и предоставляя приоритет в погашении задолженности перед остальными кредиторами. Какие выплаты гарантируются работникам?

1. Заработная плата

Работник должен получить причитающуюся ему заработную плату даже в случае прекращения деятельности компании или установления ее неплатежеспособности. Это одна из основных государственных гарантий по оплате труда работников, закрепленных в ТК РФ (ст. 130).

Причем неважно, уволился ли работник до начала банкротства, во время судебного рассмотрения или после объявления предприятия банкротом. Задолженность по зарплате подлежит погашению, но в разном порядке.

2. Компенсация за неиспользованный отпуск

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска.

3. Другие виды компенсаций

Увольняемые работники имеют право:

• На получение выходного пособия в размере одного среднемесячного заработка.

• На сохранение среднемесячного заработка в период трудоустройства, который ограничен двумя месяцами.

Так как в эту сумму засчитывается и выходное пособие, работник может получить не более двух среднемесячных заработков.

При этом если работник в течение двух недель после увольнения встал на учет в центре занятости, срок сохранения за ним заработка может быть продлен до трех месяцев.

Очередность выплат

Работники предприятия имеют приоритет в погашении задолженности по отношению к остальным кредиторам. Но, несмотря на это, сроки реализации выплат могут отличаться. Дело в том, что все требования кредиторов погашаются в порядке очереди. Причем существуют две очереди: по текущим и по реестровым задолженностям.

Если требования о выплате заработной платы возникли после того, как арбитражным судом было принято заявление о признании должника банкротом, они будут относиться к текущим платежам. При банкротстве предприятия выплата «текущей» задолженности по зарплате и выходным пособиям осуществляется во вторую очередь.

Если задолженность перед работниками, в том числе бывшими, по оплате труда и выплате выходных пособий образовалась до подачи заявления о признании должника банкротом, то она не может быть отнесена к требованиям по текущим платежам и включается в реестр требований кредиторов в общем порядке. После того как погашены все текущие задолженности, переходят к очереди из реестровых требований, где оплата труда тоже на втором месте.

Понятно, что чем дальше очередь, тем меньше шансов, что все требования будут погашены. Именно поэтому оплата труда законодательно выдвинута вперед.

Однако внутри каждой очереди также есть свои правила погашения задолженности:

• Важную роль играет календарная очередность: чем раньше по дате образовался долг, тем раньше его гасят.

• Вначале выплачиваются выходные пособия и задолженность по зарплате, но не более чем по 30. 000 руб. на каждого работника.

• После этого выплачивается остаток долга по зарплате перед каждым работником.

• Все суммы, которые превышают минимальный размер соответствующих выплат, выплачиваются только после погашения требований по третьей очереди.