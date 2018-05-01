Пешеходный фонтан на набережной заработал в Хабаровске

Сегодня, 1 мая, на набережной Хабаровска вновь заработал пешеходный фонтан. Струи воды после зимнего перерыва взмыли в воздух около часа дня по местному времени, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». В церемонии запуска принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

— Наша набережная — это визитная карточка Хабаровского края, — сказал он. — Мы обещали, когда начинали здесь реконструкцию, в частности, начинали строить этот фонтан, что у нас будет лучшая парковая зона отдыха во всей Российской Федерации . И мы уже близко к этой цели, хотя, конечно, еще много предстоит сделать.

Глава региона поздравил всех собравшихся с праздником, пожелал здоровья, счастья, успехов и «сбычи мечт». Напомним, пешеходный фонтан на набережной стадиона имени Ленина — уникален для всего Дальнего Востока. Гости набережной могут ходить под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю. Напомним также, что сегодня в городе будут запущены все фонтаны. Завершатся праздничные мероприятия вечером лазерным шоу на городских прудах.