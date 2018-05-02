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В Россию вернулись турецкие томаты. Без моли
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В Россию вернулись турецкие томаты. Без моли 

Мир24 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Россельхознадзор разрешил ввозить в страну помидоры со всех предприятий Турции, но с оговоркой — если там нет томатной моли. Проверять продукцию на границе будут фитосанитарные контролеры совместно с турецкими специалистами. Всего по квоте будет поставлено 50 тысяч тонн помидоров.
От овощей и фруктов из Турции власти отказались в 2016 году из-за инцидента с российским истребителем. Постепенно запрет снимался, последними стали помидоры. Их разрешили ввозить менее года назад, но не со всех предприятий.
До запрета Турция экспортировала в Россию 360 тысяч тонн томатов в год.
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