Воспитанникам ямальского детского дома в Тюмени рассказали о войне

В преддверии Дня Победы дети войны встретились с воспитанниками ямальского

детского дома «Сияние Севера».

Дочь военкора о детстве на Западной Украине

— Я очень хочу, чтобы детям было интересно меня слушать. Для этого провожу параллели с нынешним временем, тогда они лучше понимают, сравнивают, делают свои выводы, — начала

Ольга Дерябина. — Мое детство прошло в очень трудном месте для Союза. В 45-м о Победе мы узнали по дороге — папу с Оренбургской области направили в Западную Украину, которую надо было освобождать от бандеровцев, — рассказывает Ольга Михайловна. Тогда ей было три года, на Украине семья жила до 57-го.

— Бандеровцы никого не щадили, они были жестокие, — продолжает ветеран. — Мы, дети, каждый день сбегались на центральную улицу Сталина, едва заслышав звуки траурного марша, чтобы проводить в последний путь и генерала, и школьника, которого замучили где-нибудь в очереди, — вспоминает Ольга Михайловна. — При этом оставались детьми — играли как все. Играли в разрушенных костелах, мальчишка один там погиб от гранаты, которую нашел.

Глава семейства был военным журналистом, потом главным редактором украинской

газеты. Его возвращения из командировок семья всегда с ждала тревогой. Ольга

Михайловна с сожалением признает, что мало говорила с отцом о его работе, сам он был очень скромный и тоже ничего не рассказывал. Однако на всю жизнь она запомнила отцовское наставление: «Все, что слышишь, читаешь — читай между строк. Тогда больше и лучше будешь понимать то, что происходит вокруг», — дословно процитировала слова военкора женщина.

Рассказ о судьбах подростков, которые, проявив смелость, до последнего

противостояли фашистам, старшеклассники слушали молча..

— Пионеров, которых награждали орденами и медалями за подвиги в Великой

Отечественной войне, было много, а вот Героев всего шесть. Всем звезда Героя Советского Союза присвоена посмертно, — обратила внимание ребят Ольга Михайловна.

— Шестнадцатилетний партизан Марат Казей из Минска совершил свой подвиг, когда