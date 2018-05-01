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Воспитанникам ямальского детского дома в Тюмени рассказали о войне
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Воспитанникам ямальского детского дома в Тюмени рассказали о войне 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В преддверии Дня Победы дети войны встретились с воспитанниками ямальского
детского дома «Сияние Севера».
Дочь военкора о детстве на Западной Украине
— Я очень хочу, чтобы детям было интересно меня слушать. Для этого провожу параллели с  нынешним временем, тогда они лучше понимают, сравнивают, делают свои выводы, — начала
Ольга Дерябина. — Мое детство прошло в очень трудном месте для Союза. В 45-м о Победе мы узнали по дороге — папу с Оренбургской области направили в Западную Украину, которую надо было освобождать от бандеровцев, — рассказывает Ольга Михайловна. Тогда ей было три года, на Украине семья жила до 57-го.
— Бандеровцы никого не щадили, они были жестокие, — продолжает ветеран. — Мы, дети, каждый день сбегались на центральную улицу Сталина, едва заслышав звуки траурного марша, чтобы проводить в последний путь и генерала, и школьника, которого замучили где-нибудь в очереди, — вспоминает Ольга Михайловна. — При этом оставались детьми — играли как все. Играли в разрушенных костелах, мальчишка один там погиб от гранаты, которую нашел.
Глава семейства был военным журналистом, потом главным редактором украинской
газеты. Его возвращения из командировок семья всегда с ждала тревогой. Ольга
Михайловна с сожалением признает, что мало говорила с отцом о его работе, сам он был очень скромный и тоже ничего не рассказывал. Однако на всю жизнь она запомнила отцовское наставление: «Все, что слышишь, читаешь — читай между строк. Тогда больше и лучше будешь понимать то, что происходит вокруг», — дословно процитировала слова военкора женщина.
Рассказ о судьбах подростков, которые, проявив смелость, до последнего
противостояли фашистам, старшеклассники слушали молча..
— Пионеров, которых награждали орденами и медалями за подвиги в Великой
Отечественной войне, было много, а вот Героев всего шесть. Всем звезда Героя Советского Союза присвоена посмертно, — обратила внимание ребят Ольга Михайловна.
— Шестнадцатилетний партизан Марат Казей из Минска совершил свой подвиг, когда
фашисты окружили его группу. Тяжело раненный, он отстреливался, пока были патроны. Потом пустил в бой свое последнее оружие — гранату: дождался, когда немцы подберутся ближе и подорвал себя и их. Какая параллель? Наш летчик — Роман Филиппов, который воевал в Сирии, сделал тоже самое, только уже в наше время, — заключила ямальская учительница.
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