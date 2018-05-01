Более 100 тыс. жителей Дальнего Востока стали участниками Первомайских торжеств 

ТАСС, 1 мая. Более 100 тыс. жителей Дальнего Востока приняли участие в первомайских торжеств. Праздничные демонстрации прошли во всех крупных городах округа.
Корреспонденты ТАСС прошли в праздничных колоннах и рассказали, как встретили День весны и труда дальневосточники.
Приморье: традиционное шествие и спортивный уклон
Во Владивостоке в праздничном шествии, несмотря на сырую и прохладную погоду, приняли участие около 30 тыс. человек. В этом году в городе решили вернуться к старой традиции. Несколько лет назад в столице Приморья проложили новый маршрут для демонстраций, который проходил через вантовый мост через бухту Золотой Рог, что нарушало движение по нему на длительное время. В этом году было решено провести шествие только по центральной улице города Светланской, как это было до недавнего времени в течение десятилетий.
Среди тех, кто прошел во Владивостоке в праздничных колоннах, были студенты и преподаватели местных вузов, представители общественных организаций и, конечно, коллективы предприятий города. Колонну профсоюзных организаций возглавил депутат Госдумы, секретарь федерации профсоюзов России Виктор Пинский.
"Сегодня профсоюзы всего мира отмечают этот праздник, и мы должны помнить, что за 8-часовой рабочий день и другие гарантии трудовых прав, которые мы имеем сегодня, во всем мире гибли люди. И защита прав трудящихся это сложный процесс. Главное чего мы добились сегодня, это то, что размер минимальной оплаты труда достиг прожиточного минимума. А задача профсоюзов теперь — контролировать работу этого закона на местах, и символично, что закон начинает работать с сегодняшнего дня", — сказал Пинский.
Сразу после шествия праздничные мероприятия продолжились на центральной площади города. Здесь начали работу многочисленные тематические площадки. Сделать красивые кадры на память приморцы могли в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии, проверить свою силу, ловкость и чувство баланса — в зоне подготовки к «Гонке героев».
Так совпало, что в День весны и труда во Владивосток прилетел кубок мира по футболу, который будет вручен победителю чемпионата в этом году в России. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится также возле центральной площади в 15:30 (08:30 мск). После этого на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также сопровождающие кубок чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова.
Более 17 тыс. человек стали участниками первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском, несмотря на небольшой снег. Особыми участниками шествия стали каюры со своими собаками, всего несколько дней назад завершившие гонку «Берингия».
В Южно-Сахалинске в колоны, которые формировались в двух частях города, выстроились несколько десятков организаций областного центра — коммерческие предприятия, подразделения правительства области, городской администрации, спортсмены, студенты, школьники, профсоюзы. По информации пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска, всего в шествии здесь поучаствовало около 7 тыс. горожан.
На Колыме в празднике приняли участие свыше 15 тысяч жителей. День весны и труда в Магадане выдался солнечным и располагающим к прогулкам на свежем воздухе. «Мы рассчитывали, что участие в шествии примут около 15 тыс. горожан, но людей пришло гораздо больше. Традиционно по центральным улицам столицы Колымы от Комсомольской площади к праздничной трибуне прошли семь праздничных колонн, в этом году в них влились новые коллективы», — рассказал ТАСС руководитель отдела информационной политики администрации Магадана Олег Дудник.
В Хабаровске, где погода также была солнечной и теплой, празднование Дня весны и труда началось не с шествия, как обычно бывает, а с митинга на центральной площади города. Перед собравшимися на площади выступил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. «Мы встречаем Первомай с хорошими трудовыми и экономическими показателями. За прошлый год мы с вами выросли в промышленном производстве на 120%, такого не было никогда, это заслуга ваша, это заслуга наших тружеников», — сказал Шпорт, после началось праздничное шествие с участием 35 тыс. человек.
В Якутске в День весны и труда на демонстрацию вышли десятки тысяч человек. Колонны, украшенные флагами России, Якутии, транспарантами, прославляющими человека труда, прошли по центральным улицам города. Первомайский парад завершился народными гуляньями, национальным хороводом Осуохай на площади Дружбы, а также концертами, творческими конкурсами в солнечный ясный день, который наступил после пасмурной погоды в понедельник.