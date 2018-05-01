Более 100 тыс. жителей Дальнего Востока стали участниками Первомайских торжеств

ТАСС , 1 мая. Более 100 тыс. жителей Дальнего Востока приняли участие в первомайских торжеств. Праздничные демонстрации прошли во всех крупных городах округа.

Корреспонденты ТАСС прошли в праздничных колоннах и рассказали, как встретили День весны и труда дальневосточники.

Приморье: традиционное шествие и спортивный уклон

Во Владивостоке в праздничном шествии, несмотря на сырую и прохладную погоду, приняли участие около 30 тыс. человек. В этом году в городе решили вернуться к старой традиции. Несколько лет назад в столице Приморья проложили новый маршрут для демонстраций, который проходил через вантовый мост через бухту Золотой Рог, что нарушало движение по нему на длительное время. В этом году было решено провести шествие только по центральной улице города Светланской, как это было до недавнего времени в течение десятилетий.

Виктор Пинский. Среди тех, кто прошел во Владивостоке в праздничных колоннах, были студенты и преподаватели местных вузов, представители общественных организаций и, конечно, коллективы предприятий города. Колонну профсоюзных организаций возглавил депутат Госдумы , секретарь федерации профсоюзов России

"Сегодня профсоюзы всего мира отмечают этот праздник, и мы должны помнить, что за 8-часовой рабочий день и другие гарантии трудовых прав, которые мы имеем сегодня, во всем мире гибли люди. И защита прав трудящихся это сложный процесс. Главное чего мы добились сегодня, это то, что размер минимальной оплаты труда достиг прожиточного минимума. А задача профсоюзов теперь — контролировать работу этого закона на местах, и символично, что закон начинает работать с сегодняшнего дня", — сказал Пинский.

Сразу после шествия праздничные мероприятия продолжились на центральной площади города. Здесь начали работу многочисленные тематические площадки. Сделать красивые кадры на память приморцы могли в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии, проверить свою силу, ловкость и чувство баланса — в зоне подготовки к «Гонке героев».

Так совпало, что в День весны и труда во Владивосток прилетел кубок мира по футболу, который будет вручен победителю чемпионата в этом году в России. Официальная церемония приветствия главного футбольного приза состоится также возле центральной площади в 15:30 (08:30 мск). После этого на площади начнется юнифайд-матч. В нем сыграют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, организаторы, а также сопровождающие кубок чемпион мира по футболу бразилец Жилберту Силва и супермодель Наталья Водянова

Более 17 тыс. человек стали участниками первомайской демонстрации в Петропавловске-Камчатском , несмотря на небольшой снег. Особыми участниками шествия стали каюры со своими собаками, всего несколько дней назад завершившие гонку «Берингия».

Южно-Сахалинске в колоны, которые формировались в двух частях города, выстроились несколько десятков организаций областного центра — коммерческие предприятия, подразделения правительства области, городской администрации, спортсмены, студенты, школьники, профсоюзы. По информации пресс-службе мэрии Южно-Сахалинска, всего в шествии здесь поучаствовало около 7 тыс. горожан.

На Колыме в празднике приняли участие свыше 15 тысяч жителей. День весны и труда в Магадане выдался солнечным и располагающим к прогулкам на свежем воздухе. «Мы рассчитывали, что участие в шествии примут около 15 тыс. горожан, но людей пришло гораздо больше. Традиционно по центральным улицам столицы Колымы от Комсомольской площади к праздничной трибуне прошли семь праздничных колонн, в этом году в них влились новые коллективы», — рассказал ТАСС руководитель отдела информационной политики администрации Магадана Олег Дудник.

В Хабаровске, где погода также была солнечной и теплой, празднование Дня весны и труда началось не с шествия, как обычно бывает, а с митинга на центральной площади города. Перед собравшимися на площади выступил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт . «Мы встречаем Первомай с хорошими трудовыми и экономическими показателями. За прошлый год мы с вами выросли в промышленном производстве на 120%, такого не было никогда, это заслуга ваша, это заслуга наших тружеников», — сказал Шпорт, после началось праздничное шествие с участием 35 тыс. человек.