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Дананг вошел в ТОП-10 городов для проживания
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Дананг вошел в ТОП-10 городов для проживания 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Международный туристический журнал Live and Invest Overseas включил Дананг в список 10 лучших городов для проживания за рубежом
«Дананг — третий по размеру город Вьетнама после столичного Ханоя и делового центра Хошимина, — пишут в журнале. — Дананг — большой, но, во многом, все еще провинциальный город. Если бы не небоскребы, мосты, торговые центры и бесконечный поток мотоциклов, современный Дананг ни чем бы не отличался от Дананга 60-х».
Составитель списка отмечает, что Дананг находится близко к важнейшим достопримечательностям Вьетнама — недалеко находится старинный порт Хойан и древняя столица Хюэ, руины Ми Шона и Мраморные горы. Помимо этого, отмечается хорошая планировка города. Как пишут в журнале, две реки, пересекающие Дананг, пересекает семь мостов.
Авторы списка уверены, что иностранец, владеющий английским, легко найдет здесь работу в сфере торговли и туризма.
Дананг стал единственным вьетнамским городов в ТОПе. Помимо него туда вошли Лиссабон (Португалия), Кали (Колумбия), Санто-Доминго (Доминиканская Республика), Сан-Педро (Амбергис-Кей, Белиз), Сен-Чинян (Франция), Читта-Сант-Анджело (Италия), Любляна (Словения), Плайя-дель-Кармен (Мексика) и Бали (Индонезия).
Источник: Официальный портал Дананга
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