Дананг вошел в ТОП-10 городов для проживания

Международный туристический журнал Live and Invest Overseas включил Дананг в список 10 лучших городов для проживания за рубежом

«Дананг — третий по размеру город Вьетнама после столичного Ханоя и делового центра Хошимина , — пишут в журнале. — Дананг — большой, но, во многом, все еще провинциальный город. Если бы не небоскребы, мосты, торговые центры и бесконечный поток мотоциклов, современный Дананг ни чем бы не отличался от Дананга 60-х».

Составитель списка отмечает, что Дананг находится близко к важнейшим достопримечательностям Вьетнама — недалеко находится старинный порт Хойан и древняя столица Хюэ, руины Ми Шона и Мраморные горы. Помимо этого, отмечается хорошая планировка города. Как пишут в журнале, две реки, пересекающие Дананг, пересекает семь мостов.

Авторы списка уверены, что иностранец, владеющий английским, легко найдет здесь работу в сфере торговли и туризма.

Источник: Официальный портал Дананга