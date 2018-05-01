Иран не намерен отказываться от ракетной программы

Тегеран , 1 мая / Синьхуа / — Заместитель командующего Корпусом «стражей исламской революции» /КСИР/ Иран Хосейн Салами заявил, что Иран не намерен отказываться от разработки баллистических ракет. Об этом сообщило в понедельник иранское информагентство Тасним.

Он отметил, что ракетная программа Ирана является оборонительной и главным «средством устрашения» противников, добавив, что она не нарушает международное право, а соответствующие антииранские высказывания совершенно безосновательны.

Напомним, что французский президент Э. Макрон заявил в ходе своего недавнего визита в США , что обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность принятия «нового соглашения» по Ирану, которое запретит Тегерану разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, а также ограничит расширение его влияния на Среднем Востоке.