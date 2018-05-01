Иран не намерен отказываться от ракетной программы 

Тегеран, 1 мая /Синьхуа/ — Заместитель командующего Корпусом «стражей исламской революции» /КСИР/ Иран Хосейн Салами заявил, что Иран не намерен отказываться от разработки баллистических ракет. Об этом сообщило в понедельник иранское информагентство Тасним.
Он отметил, что ракетная программа Ирана является оборонительной и главным «средством устрашения» противников, добавив, что она не нарушает международное право, а соответствующие антииранские высказывания совершенно безосновательны.
Напомним, что французский президент Э. Макрон заявил в ходе своего недавнего визита в США, что обсуждал с главой Белого дома Дональдом Трампом возможность принятия «нового соглашения» по Ирану, которое запретит Тегерану разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, а также ограничит расширение его влияния на Среднем Востоке.
В январе текущего года Д. Трамп объявил, что в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана, определив 12 мая в качестве крайнего срока для внесения исправлений в Совместный всеобъемлющий план действий /СВПД/ и заявив, что США выйдут из сделки, если партнеры не станут работать над улучшением СВПД. Д. Трамп призвал ЕС и Конгресс США дать согласие на пересмотр СВПД, что позволит включить в соглашение положение о запрете на развитие Ираном баллистических ракет —0—