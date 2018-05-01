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День весны или чего-то еще: как в разных странах отмечают 1 Мая
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День весны или чего-то еще: как в разных странах отмечают 1 Мая 

Sputnik Молдова 1 час назад
Фото: Sputnik Молдова
КИШИНЕВ, 1 мая — Sputnik. Мало, кто помнит, что 1 мая — это далеко не коммунистический праздник: началось все за океаном еще в позапрошлом веке. А именно 132 года назад в США. Американским рабочим надоело, что владельцы фабрик и заводов не прислушались к их просьбе сократить рабочий день с 12 до 8 часов. И тогда они устроили массовую забастовку.
Закончилась она, правда, печально: столкновением с полицией, арестом сотен людей и даже смертной казнью организаторов мятежа. В память о тех печальных событиях в июле 1889 года Парижский конгресс второго Интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих, а также предложил отмечать его демонстрациями по всему миру.
Вместо символа революции цветы и гулянья
Продолжительное время этот день был своеобразным символом революции и имел явный политический «окрас», отмечали праздник чаще всего проведением митингов и масштабными уличными демонстрациями. С течением времени политические акценты изменились, и 1 мая стали отмечать как Праздник весны и труда.
На сегодняшний день его празднуют более чем в 140 странах мира, однако не везде этот день становится для трудящихся выходным. Справедливости ради, стоит отметить, что в некоторых странах не иссякла традиция проведения в этот день митингов, но все же в большинстве случаев вместо «маевок» этот день наполняется народными гуляньями, ярмарками, концертами, мирными шествиями и другими радостными для жителей мероприятиями.
В каждой стране свои традиции
Например, финны 1 мая проводят весенний студенческий карнавал «Vappu». Гулянья в финской столице начинаются уже 30 апреля — сразу после того, как вечером на Рыночной площади Хельсинки абитуриенты надевают на статую нимфы Хавис Аманда белую фуражку — головной убор абитуриента.
В Швеции в этот день отмечают Праздник весны и весеннего сева. Люди выходят в парки, леса, во дворы своих домов, чтобы спеть песни, разжечь костры, поводить хороводы и непременно сплести венки и запустить фейерверки.
В этот день гавайцы отмечают День гавайских танцев, казахстанцы — День единства народов Казахстана, во Франции — День ландыша, а в Канаде — День суслика.
Также 1 мая древние кельты отмечали праздник огня и любви Бельтейн, а в Средние века считалось, что в этот день ведьмы организуют самый большой в году шабаш — на Вальпургиеву ночь.
От партийных митингов до цветочных гирлянд
А вот современной Германии, как выясняется, не до цветов. Здесь на Первомай различные партии и общественные движения выходят на улицу с митингами и протестами, которые нередко заканчиваются драками и массовыми беспорядками.
В Англии в этот день дети ходят по домам и продают цветы, а, заработав деньги, бросают их в «колодец желаний» или же отдают на благотворительность.
На Гавайях 1 мая — праздник цветочных гирлянд Леи, которые сплетаются жителями в невероятных количествах. Также в этот день гавайцы танцуют, поют песни и играют на гитарах.
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