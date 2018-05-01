Шеф Пентагона не стал называть страны, которые бы он вывел из-под антироссийских санкций

ВАШИНГТОН, 1 мая. / ТАСС /. Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник заявил журналистам, что его ведомство хотело бы сотрудничать с Конгрессом, «не загоняя себя при этом в угол» из-за применения антироссийских санкций, касающихся оружейных закупок. При этом глава министерства не стал уточнять, какие страны он хотел бы вывести из-под этого режима.

На пресс-брифинге его попросили разъяснить его же высказывания на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил о том, что закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) грозит парализовать часть внешней и военной политики США. «Вопрос заключается в том, что принят закон, который говорит, что если какая-то страна закупает российскую технику, то тогда мы не можем продавать ей свою, и не было возможности сделать исключение в интересах национальной безопасности», — сказал Мэттис журналистам. При этом министр вновь указал, что просит Конгресс передать эти полномочия госсекретарю, а не ему.

"Я думаю, это здоровый способ следовать духу Конгресса, не обнаружив себя загнанными в угол. Я не хочу говорить, в отношении каких стран и где мы бы применили [механизм исключения], потому что есть множество факторов, когда я могу установить один критерий, а затем нарушу его, потому что каждая страна будет отдельным случаем", — добавил Мэттис. Он заметил, что ставил этот вопрос перед законодателями публично, а также направлял им отдельное письмо.