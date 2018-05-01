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Мнучин: цель санкций США не «Русал», а его владельцы
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Мнучин: цель санкций США не «Русал», а его владельцы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
США не намерены выводить компанию предпринимателя Олега Дерипаски «Русал» из бизнеса. Однако американская сторона обсуждает то, что бизнесмену необходимо оставить себе менее 50% акций компании. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.
По его словам, целью США был не сам «Русал», а его владельцы.
Первый аспект заключается в том, что он продает акции, оставляя себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, мы считаем, что переговоры подают надежды, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время
Стивен Мнучин.
Ранее акционер En+ Олег Дерипаска заявил о сокращении доли участия в компании ниже 50% (сейчас у него 66%). Это решение он принял в ходе переговоров с председателем совета директоров компании, независимым директором лордом Грегом Баркером.
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