Мнучин: цель санкций США не «Русал», а его владельцы

США не намерены выводить компанию предпринимателя Олега Дерипаски «Русал» из бизнеса. Однако американская сторона обсуждает то, что бизнесмену необходимо оставить себе менее 50% акций компании. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.

По его словам, целью США был не сам «Русал», а его владельцы.

Первый аспект заключается в том, что он продает акции, оставляя себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, мы считаем, что переговоры подают надежды, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время