Мнучин: цель санкций США не «Русал», а его владельцы 

США не намерены выводить компанию предпринимателя Олега Дерипаски «Русал» из бизнеса. Однако американская сторона обсуждает то, что бизнесмену необходимо оставить себе менее 50% акций компании. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на заявление министра финансов США Стивена Мнучина.
По его словам, целью США был не сам «Русал», а его владельцы.
Первый аспект заключается в том, что он продает акции, оставляя себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, мы считаем, что переговоры подают надежды, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время
Ранее акционер En+ Олег Дерипаска заявил о сокращении доли участия в компании ниже 50% (сейчас у него 66%). Это решение он принял в ходе переговоров с председателем совета директоров компании, независимым директором лордом Грегом Баркером.