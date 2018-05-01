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В первомайской демонстрации в Приморье приняли участие около 20 тысяч человек
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В первомайской демонстрации в Приморье приняли участие около 20 тысяч человек 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
1 мая приморцев погодой не порадовало — с раннего утра во Владивостоке было пасмурно и периодически шел дождь. Несмотря на это уже к 10 утра на центральной улице города, Светланской, собрались местные жители. В праздничные колонны собрались жители со всего Приморья, представители общественных организаций, предприятий и коммерческих компаний, вузов и ссузов.
Возглавляла колонну группа барабанщиц Дальрыбвтуза, следом шли представители краевой администрации.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отметил, что настроение у него «праздничное, но не солнечное».
«Очень рад находиться здесь. Впервые в первомайском шествии я принимал участие именно во Владивостоке, еще когда был школьником», — рассказал Тарасенко.
Праздничные колонны прошли от остановки «Авангард» до центральной площади — здесь горожан ждал концерт.
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