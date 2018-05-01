В первомайской демонстрации в Приморье приняли участие около 20 тысяч человек

1 мая приморцев погодой не порадовало — с раннего утра во Владивостоке было пасмурно и периодически шел дождь. Несмотря на это уже к 10 утра на центральной улице города, Светланской, собрались местные жители. В праздничные колонны собрались жители со всего Приморья, представители общественных организаций, предприятий и коммерческих компаний, вузов и ссузов.

Возглавляла колонну группа барабанщиц Дальрыбвтуза, следом шли представители краевой администрации.

«Очень рад находиться здесь. Впервые в первомайском шествии я принимал участие именно во Владивостоке, еще когда был школьником», — рассказал Тарасенко.

Праздничные колонны прошли от остановки «Авангард» до центральной площади — здесь горожан ждал концерт.