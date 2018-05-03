В первомайской демонстрации в Приморье приняли участие 30 тысяч человек

Праздник традиционно собрал приморцев со всего края. Поучаствовать в этом году в демонстрации пожелали около 30 тысяч человек. В шествии, начавшемся ровно в 11.00, прошли колонны различных предприятий региона, общественных организаций, вузов и ссузов, госорганов и коммерческих компаний.

Открыли демонстрацию барабанщицы Дальрыбвтуза — они уже стали визитной карточкой края. Колонны прошагали по улице Светланская к Центральной площади Владивостока

Даже пасмурная погода и небольшой дождь не испортили настроение участников демонстрации — с яркими флажками и шариками приморцы дружно прошагали по историческому центру Владивостока.

По словам врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, 1 мая остается одним из самых любимых праздников, который объединяет людей разных поколений, всех, кто гордится Россией , кто радеет за свое дело, работает на благо края и всей страны.

«Первомай отмечали наши отцы и деды, мы продолжаем эту добрую традицию и передадим ее будущему поколению», — считает глава региона.

Первые ряды многочисленной колонны прибыли на главную площадь города уже в 11.30. После окончания демонстрации начался праздничный концерт. Для приморцев звучат любимые советские песни.