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В первомайской демонстрации в Приморье приняли участие 30 тысяч человек
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В первомайской демонстрации в Приморье приняли участие 30 тысяч человек 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Праздник традиционно собрал приморцев со всего края. Поучаствовать в этом году в демонстрации пожелали около 30 тысяч человек. В шествии, начавшемся ровно в 11.00, прошли колонны различных предприятий региона, общественных организаций, вузов и ссузов, госорганов и коммерческих компаний.
Открыли демонстрацию барабанщицы Дальрыбвтуза — они уже стали визитной карточкой края. Колонны прошагали по улице Светланская к Центральной площади Владивостока.
Даже пасмурная погода и небольшой дождь не испортили настроение участников демонстрации — с яркими флажками и шариками приморцы дружно прошагали по историческому центру Владивостока.
По словам врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, 1 мая остается одним из самых любимых праздников, который объединяет людей разных поколений, всех, кто гордится Россией, кто радеет за свое дело, работает на благо края и всей страны.
«Первомай отмечали наши отцы и деды, мы продолжаем эту добрую традицию и передадим ее будущему поколению», — считает глава региона.
Первые ряды многочисленной колонны прибыли на главную площадь города уже в 11.30. После окончания демонстрации начался праздничный концерт. Для приморцев звучат любимые советские песни.
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