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Дело обвиняемого в сексуальных преступлениях казначея Ватикана рассмотрит суд присяжных
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Дело обвиняемого в сексуальных преступлениях казначея Ватикана рассмотрит суд присяжных 

ТАСС 44 минуты назад
СИДНЕЙ, 1 мая. /ТАСС/. Кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл предстанет перед судом присяжных по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера. Как сообщает телекомпания ABC, такой вердикт вынесла во вторник судья городского суда Мельбурна Белинда Уоллингтон, подводя итоги продолжавшихся почти два месяца предварительных слушаний, целью которых было определить, имеет ли сторона обвинения достаточно доказательств для проведения суда присяжных.
В итоге судья сняла с Пелла большинство обвинений, но сочла, что по меньшей мере по трем из них, относящимся к событиям 1970-х годов, кардинал должен быть судим судом присяжных.
76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году члены учрежденной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качества свидетеля в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы из Виктории побывали в Ватикане и провел беседу с кардиналом.
В июне прошлого года года Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и предстать перед судом в Мельбурне. Кардинал категорически отвергает все обвинения о его сексуальных домогательствах к детям, называя их «абсолютной ложью».
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