ABC: обвинения казначея Ватикана в сексуальных преступлениях рассмотрят два суда присяжных

СИДНЕЙ , 2 мая. / ТАСС /. Кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл , вероятно, предстанет перед двумя судами присяжных по выдвинутым против него обвинениям в совершении преступлений сексуального характера. Как сообщает телекомпания ABC, предварительная договоренность об этом была достигнута судьей и сторонами защиты и обвинения на состоявшихся в среду первых административных слушаниях в окружном суде штата Виктория.

Во вторник в городском суде Мельбурна завершились предварительные слушания, целью которых было определить, имеет ли сторона обвинения достаточно доказательств для проведения суда присяжных. В итоге судья Белинда Уоллингтон сняла с 76-летнего кардинала большинство обвинений, но сочла, что по меньшей мере по четырем из них Пелл должен быть судим судом присяжных. Позже «дело Пелла» рассматривалось уже в суде штата Виктория, и речь шла о регламенте и сроках предстоящего процесса.

Окружной судья Сью Пуллен сочла целесообразным разделить судебный процесс на два — первое жюри присяжных рассмотрит предъявленные кардиналу обвинения, относящиеся к 1970-м годам, а второе — к событиям 1990-х. «Эти обвинения имеют совершенно различный характер, к тому же они относятся к событиям, разделенным по времени двумя десятилетиями», — отметил адвокат кардинала Роберт Рихтер.

Судья пока не назначила дату начала первого процесса, но сообщила, что «несколько удивлена» просьбой стороны обвинения дать ей три месяца на подготовку. «Мы бы хотели, чтобы первый суд начался раньше, — заявил адвокат кардинала, обратив внимание судьи на преклонный возраст его клиента. Сам Пелл во время слушаний не произнес ни слова. Следующие административные слушания в окружном суде Виктории назначены на 16 мая.

Отпуск кардинала

76-летний кардинал в прошлом был архиепископом Мельбурна и Сиднея. В 2014 году он переехал в Ватикан и стал префектом (главой) секретариата по делам экономики Святого престола. В 2016 году члены учрежденной правительством Австралии комиссии по расследованию случаев педофилии среди католического духовенства вызывали Пелла в качества свидетеля в Австралию, но он не смог приехать в связи с ухудшением состояния здоровья. После этого полицейские детективы из Виктории побывали в Ватикане и провели беседу с кардиналом.

В июне прошлого года Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину и принять участие в судебном разбирательстве в Мельбурне. Кардинал категорически отвергает все обвинения о его сексуальных домогательствах к детям, называя их „абсолютной ложью“ и „частью кампании по очернению [его] имени“. Несмотря на то, что Пелл продолжает занимать один из высших постов в иерархии Римско-католической церкви, официально оставаясь ее главным казначеем, Ватикан объявил, что не будет оплачивать судебные издержки кардинала.