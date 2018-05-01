В Америке два оленя выжили после смертельных ранений браконьеров

В американском штате Орегон разыскивают человека, который пускал стрелы в оленей. За него объявлена награда в размере двух тысяч долларов, пишет New York Post.

Два оленя выжили, несмотря на то, что стрелы прошли сквозь них: у одного через морду, а у второго в районе шеи через туловище. В настоящее время животные находятся на свободе, но никого к себе не подпускают.

Специалисты хотят временно усыпить их, чтобы извлечь из тела металл.

Ранее сообщалось, что раненная браконьерами тигрица умерла на руках у ветеринаров. Специалисты в Хабаровском крае боролись за жизнь животного почти два месяца, но так и не смогли спасти.

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