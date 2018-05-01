Фестиваль первой вспашки в мяоской деревне

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля / Синьхуа / — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай /. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля /Синьхуа/ — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля /Синьхуа/ — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля /Синьхуа/ — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля /Синьхуа/ — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля /Синьхуа/ — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)

Уезд Жунцзян /пров. Гуйчжоу/, 30 апреля /Синьхуа/ — Традиционный Фестиваль первой вспашки прошел сегодня в деревне Саньпань поселка Гучжоу уезда Жунцзян Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/. Крестьяне приняли участие в пахоте, бороновании, рыбной ловле на заливных рисовых полях. (Синьхуа)