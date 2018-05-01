Бурное развитие сельского туризма в Синьяне

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля / Синьхуа / — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай / энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)

Синьян /пров. Хэнань/, 30 апреля /Синьхуа/ — На протяжении последних лет в городском округе Синьян провинции Хэнань /Центральный Китай/ энергично реализуется программа «Красивая деревня» и стимулируется развитие сельского туризма с учетом местной специфики. К настоящему моменту здесь создано уже свыше 130 «красивых деревень» и «деревень традиционной культуры». (Синьхуа/Тао Мин)