Россия снимает ограничения на поставку турецких помидоров

Под гарантии министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции с 1 мая разрешен ввоз на территорию России турецких томатов без ограничений по предприятиям из мест производства. Единственное условие — продукция должна быть свободной от томатной моли (Tuta absoluta). «Для предотвращения ее завоза на российскую территорию впервые будет опробован такой механизм, как совместный карантинный фитосанитарный контроль», — сообщили "Российской газете" Россельхознадзоре . «Поставка томатов в Россию будет разрешена всем турецким предприятиям, соблюдающим фитосанитарные нормы, в рамках установленной минсельхозом квоты в объеме 50 тысяч тонн в год», — подтвердили «РГ» в минсельхозе. Но квота может быть расширена, когда поставщики выберут этот объем.

Отечественные производители озадачены последствиями этого решения. «Объемы поставок пока остаются в рамках квот, но их будет сложно контролировать», — пояснил в беседе с корреспондентом «Российской газеты» исполнительный директор Плодоовощного союза РФ Михаил Глушков. Кроме того, по его словам, около 15 процентов турецких предприятий не соответствует действующим в России техрегламентам. Возникает вопрос о качестве поставляемых томатов.

А к российским помидорам всегда существовали высочайшие требования. Например, по норме содержания нитратов они в сто раз жестче импортных.

По мнению руководства Плодоовощного союза, решение об открытии российского рынка сразу для всех турецких предприятий может оказаться преждевременным.

При этом стоимость помидоров на магазинных полках вряд ли серьезно изменится. «Цены не изменятся как минимум до октября этого года, — считает Михаил Глушков. — Дело в том, что в ближайшее время начнутся поставки томатов с открытого грунта, так что рынок будет насыщен».

Однако действующие до последнего времени ограничения позволили подняться отечественным производителям. «В частности, в 2017 году площадь теплиц в стране выросла почти на 10 процентов, а доля тепличных томатов в общем объеме тепличных овощей превысила треть, — отметил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков . — Всего же в стране было произведено около 2,3 миллиона тонн томатов открытого грунта и более 300 тысяч тонн тепличной продукции».

Для полного импортозамещения по тепличным помидорам России потребуется еще около трех лет Cейчас самообеспеченность по томатам у нас находится на уровне примерно 40 процентов. И для полного импортозамещения, ввиду длительной окупаемости инвестиционных проектов, необходимо еще около трех лет.