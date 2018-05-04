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Россия и Турция будут совместно проверять поставки томатов
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Россия и Турция будут совместно проверять поставки томатов 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Россельхознадзор и Минсельхоз Турции договорились о совместной проверке поставляемых турецких томатов на российскую территорию. Об этом сообщается на сайте российского ведомство.
Уточняется, что проверки начнутся с 10 мая в порту Геленджик.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 10 мая 2018 года в морском порту Геленджик будет осуществляться совместный с Директоратом по продовольствию и контролю Министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой Республики фитосанитарный контроль партий турецких томатов, ввозимых в Россию", — заявили в Россельхознадзоре.
Ранее ведомство сообщило, что Россия разрешит с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.
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