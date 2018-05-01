Министр финансов США заявил о нежелании разорять «Русал»

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "Русал" не был целью американских санкций против России , а также назвал условие, при котором на компанию не будут распространяться экономические ограничения. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg

Ранее в минфине США заявили, что Соединенные Штаты могут снять санкции с «Русала», если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании.

"Есть много фактов и обстоятельств, которые мы обсуждаем. Первый аспект заключается в том, что он [Дерипаска] продает акции и оставляет себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, и расцениваем эти переговоры как обнадеживающие, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы дать компании и нам время на поиск решения этих вопросов. У нас не было цели вывести «Русал» из игры", — сказал Мнучин.

Он подчеркнул, что целью американских санкций были владельцы «Русала», а не сама компания. Также он не стал отвечать на вопрос о том, как Соединенные Штаты расценят возможную ситуацию, при которой Дерипаска лишится контрольного пакета акций, но оставит себе небольшую часть и станет миноритарием.