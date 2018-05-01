Ещё
Министр финансов США заявил о нежелании разорять «Русал»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр финансов США заявил о нежелании разорять «Русал» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "Русал" не был целью американских санкций против России, а также назвал условие, при котором на компанию не будут распространяться экономические ограничения. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.
Ранее в минфине США заявили, что Соединенные Штаты могут снять санкции с «Русала», если его глава Олег Дерипаска откажется от контроля компании.
"Есть много фактов и обстоятельств, которые мы обсуждаем. Первый аспект заключается в том, что он [Дерипаска] продает акции и оставляет себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, и расцениваем эти переговоры как обнадеживающие, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы дать компании и нам время на поиск решения этих вопросов. У нас не было цели вывести «Русал» из игры", — сказал Мнучин.
Он подчеркнул, что целью американских санкций были владельцы «Русала», а не сама компания. Также он не стал отвечать на вопрос о том, как Соединенные Штаты расценят возможную ситуацию, при которой Дерипаска лишится контрольного пакета акций, но оставит себе небольшую часть и станет миноритарием.
Газета.Ru: последние новости
Лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны Россиянку ограбили на Пхукете Мэй назначила нового главу МВД Британии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван главный враг США52
Ученые рассказали о перевороте магнитных полюсов Земли9
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев187
Раскрыта дата начала подготовки в ВСУ расчетов Javelin227
В московском метро объявился насильник65
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
00:28
В ДНР прокомментировали новую операцию Киева
В мире
05:35
100 млн Задорнова достались его бывшей жене
Шоу-бизнес Другое
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение