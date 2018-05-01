Минфин США: Санкции нацелены не на «Русал», а на его владельцев

Стивен Мнучин. В Вашингтоне не ставят перед собой задачу разорить "Русал" . Об этом заявил министр финансов США Министр подчеркнул, что санкции США нацелены не на «Русал», а на его владельцев, передает Bloomberg . Мнучин повторил требование к российскому алюминиевому гиганту сократить долю акций Олега Дерипаски ниже 50 процентов и тогда можно будет говорить о снятии санкций. Представитель американской стороны также добавил, что США находятся в «обнадеживающем» диалоге с «Русалом». Он напомнил, что ранее Минфин США продлил допустимые сроки разрыва отношений с компанией для американских инвесторов до 23 октября. По мнению американской стороны, это даст время, чтобы решить текущие вопросы. "Русал" попал под введенные США санкции в начале апреля. Вашингтоне тогда заявили, что снимут ограничения при условии, если российский бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.