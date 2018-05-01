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Минфин США: Санкции нацелены не на «Русал», а на его владельцев
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Минфин США: Санкции нацелены не на «Русал», а на его владельцев 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
В Вашингтоне не ставят перед собой задачу разорить "Русал". Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Министр подчеркнул, что санкции США нацелены не на «Русал», а на его владельцев, передает Bloomberg. Мнучин повторил требование к российскому алюминиевому гиганту сократить долю акций Олега Дерипаски ниже 50 процентов и тогда можно будет говорить о снятии санкций.
Представитель американской стороны также добавил, что США находятся в «обнадеживающем» диалоге с «Русалом». Он напомнил, что ранее Минфин США продлил допустимые сроки разрыва отношений с компанией для американских инвесторов до 23 октября. По мнению американской стороны, это даст время, чтобы решить текущие вопросы.
"Русал" попал под введенные США санкции в начале апреля. Вашингтоне тогда заявили, что снимут ограничения при условии, если российский бизнесмен Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.
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